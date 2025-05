Rivaal nam afzwaaiende Rafael Nadal op pijnlijk moment in de maling: 'Dat dacht ik eerst nog'

Rafael Nadal nam zondag op schitterende wijze afscheid op Roland Garros. De Spanjaard, die het grandslamtoernooi liefst veertien keer won, werd door de organisatie in het zonnetje gezet en oude rivalen Roger Federer, Novak Djokovic en Andy Murray waren erbij om hem te verrassen. Een van hen nam Nadal onlangs op een heel pijnlijk moment nog in de maling.

Nadal nam vorig jaar na de verloren Davis Cup-kwartfinale van Spanje tegen Nederland afscheid als tennisser. Toen werd er ook een ceremonie voor hem gehouden, maar op dat eerbetoon kwam veel kritiek, want er was weinig structuur. Hoe anders was dat zondag toen Nadal voor een vol Court Philippe Chatrier werd geëerd.

Op de baan in Parijs won Nadal maar liefst veertien keer de titel. Als beloning zal de voetafdruk van de tennislegende voor altijd op het centre court blijven staan. Het hoogtepunt voor alle tennisfans was echter ongetwijfeld het moment waarop de Big Four met elkaar werden herenigd. Federer, Djokovic en Murray werden tijdens de ceremonie als verrassing voor Nadal de baan opgeroepen.

Dreun voor Real Madrid-fan Nadal

Nadal schoof na het eerbetoon, waarin hij meerdere keren in tranen uitbarstte, aan bij een persconferentie om met de aanwezige journalisten over het prachtige moment te praten. De Spanjaard deed daar uit de boeken dat hij door één van zijn oude tegenstanders nog niet zo lang geleden nog in de maling werd genomen op een heel vervelend moment.

De Spaanse tennislegende is namelijk groot fan van Real Madrid en werd door die club zelfs benoemd tot erelid. Waar hij als supporter van de Spaanse grootmacht natuurlijk niet te klagen heeft, werd zijn favoriete team eerder dit jaar in de Champions League uitgeschakeld door Arsenal en laat Murray nu net een fan van die club zijn.

Murray nam Nadal in de maling

Nadal en Murray hadden een tijd geen contact gehad en de Brit besloot zijn kans te grijpen: "Mijn goede vriend Andy stuurde een seconde na de wedstrijd een bericht: 'Hey Rafa, ik heb je een tijdje niet gesproken. Ik wil even weten of het wel goed met je gaat'".

De Spanjaard had niet meteen de intenties van Murray door: "Eerst dacht ik wat een aardige gast. Hij wil weten hoe het met mij en mijn familie ging." Nadal kreeg echter al snel door dat het een vorm van 'Britse humor' was. Arsenal verloor in de halve finales van PSG, maar de 20-voudig grandslamkampioen besloot naar eigen zeggen toen geen revanche op Murray te nemen.

Alles over Roland Garros

