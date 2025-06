Tennislegende over 'moeilijke tijd' met dochter (9): 'Ze behandelt me als een vreemde'

Andy Murray geniet van zijn tennispensioen, maar een van zijn kinderen maakt dat behoorlijk lastig. De tennislegende kan nauwelijks met zijn dochter over straat, zei hij met de nodige dosis humor.

De Schot heeft vier kinderen met zijn vrouw Kim: Sophia, Edie, Teddie en Lola. Eerstgenoemde is negen en begint zich steeds meer als een puber te gedragen, merkt ook Murray. Zijn drie grandslamtitels, waarvan twee op het heilige gras van Wimbledon, en twee gouden plakken op de Olympische Spelen helpen hem daar zelfs niet bij.

'Ze vindt me erg gênant'

Vorig jaar, toen Murray op het punt stond aan zijn laatste grasseizoen te beginnen, onthulde het tennisicoon dat roem niet genoeg is voor zijn dochter. "Ze vindt me erg gênant. Dus als ik haar van school haal, weigert ze naast me te lopen. Ik mag de auto niet uit als ik haar naar school breng", gaf hij als voorbeelden.

"Ze behandelt me ​​als een vreemde in het bijzijn van al haar vrienden en zo. Dus ja, het is zwaar. Zwaar voor mij", erkende Murray met een knipoog. "Ze is pas acht (nu negen, red.) en ze voelt zich nu al zo. Dus ik kan me alleen maar voorstellen hoe het zal zijn als ze ouder is."

Kort trainer van Djokovic

Murray worstelde met name in de herfst van zijn carrière met flinke blessures. Zijn topvorm haalde hij dan ook nooit meer, zeker nadat hij een nieuwe heup liet plaatsen. Dat Murray zich nog op de tennisbaan liet zien, was al een overwinning waard. Vorig jaar stopte hij na de Olympische Spelen in Parijs, waar hij dubbelde met Dan Evans.

"Ik ben blij met hoe het is geëindigd. Ik ben er trots op dat ik op mijn voorwaarden mijn laatste wedstrijd heb kunnen spelen. In de afgelopen jaren is dat namelijk erg onzeker geweest", zei Murray na afloop. Na zijn actieve carrière werd hij trainer van zijn voormalige rivaal Novak Djokovic. Die verstandhouding hield niet lang stand, want onlangs brak het duo al.