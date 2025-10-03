Andy Murray is al even gestopt met tennis en sinds hij Novak Djokovic niet meer traint, is hij ook niet meer actief in de sport. De Brit is inmiddels aan de weg aan het timmeren in een andere sport en daarin heeft hij een ambitieus doel.

De 38-jarige ex-tennisser uit Schotland is steeds vaker actief op verschillende golftoernooien. Zo is hij steeds vaker te zien op de zogenaamde pro-toernooien en deed hij onlangs al mee aan het BMW PGA kampioenschap in het Engelse Wentworth. Murray maakt de komende dagen ook zijn debuut op de bekende Alfred Dunhill Links Championship. Toch liggen de ambities van de Schot nog een stuk verder.

Ambities

Sky Sports commentator John E. Morgan zei onlangs dat hij meer had gehoord over de torenhoge ambities van Murray. "Hoorde ik nou goed dat hij zich over een paar jaar wil plaatsen voor The Open", doelt Morgan op een van de meest prestigieuze golftoernooien ter wereld. Zijn collega Dominik Holyer bevestigde die ideeën. "Hij wil zich inderdaad proberen te kwalificeren. In een paar jaar wil hij zich via St Andrew's kwalificeren voor The Open."

Morgan denkt wel dat Murray andere atleten en golfers het nakijken zal geven als hij zich voor The Open weet te plaatsen. "Dat laat mij ook slecht voelen. Ik bedoel, als we het over multitasken hebben.. Ongelofelijk. Sommige mensen hebben gewoon al het talent." Murray was als tennisser al bijzonder succesvol met twee eindzeges op Wimbledon en een eindzege op de US Open. Regelmatig wordt hij gezien als een van de beste tennissers van zijn generatie naast Rafael Nadal, Roger Federer en Novak Djokovic.

A birdie to finish his @dunhilllinks debut round for Sir Andy Murray 💪#DunhillLinks pic.twitter.com/hNaUreqSgh — DP World Tour (@DPWorldTour) October 2, 2025

Golf

De laatste jaren is golf een absoluut toevluchtsoord geworden voor oud-topsporters van vanuit allerlei verschillende disciplines. Het beste voorbeeld is Gareth Bale, de voetballer die tijdens zijn actieve carrière golf al eens verkoos boven het voetbal. Ook Michael Phelps, de meest succesvolle Olympiër aller tijden, is een verfend golfer en hij stond onlangs op de baan met Mathieu van der Poel. De zwemmer en de wielrenner speelden een potje tijdens de bekende Ryder Cup.