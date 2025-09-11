Het nieuws dat Jamie Murray, de tennissende broer van icoon Andy Murray, na vijftien jaar huwelijk gescheiden zou zijn van zijn vrouw Alejandra, slaat in de Engelse sportpers in als een bom. Het meest opmerkelijke aan het verhaal is dat de toptennisser (39) meteen na de bekendmaking alweer actief bleek op een beruchte dating-app.

De één jaar oudere broer van drievoudig grand slam-winnaar Andy Murray is zelf ook een toptennisser. Hij won zeven grand slams in zijn specialiteit: het dubbelspel. Ook stond hij in deze discipline enige tijd op plek één van de wereldranglijst en won hij in 2015 de Davis Cup met zijn land. Nu staat zijn privéleven in de spotlights.

'Een zeer trieste situatie'

Een anonieme vriend van de familie Murray sprak tegen de Britse krant The Sun over de breuk. "Het is een zeer trieste situatie. Op dit moment zijn ze beiden hard aan het werken om zo vriendelijk mogelijk uit elkaar te gaan." Jamie leerde zijn Colombiaanse vrouw kennen in 2008, toen zij in Londen studeerde. In 2010 stapten de twee in het huwelijksbootje in Schotland.

Niet officieel

De twee hoofdpersonen hebben hun scheiding nog niet officieel bekendgemaakt, maar twee 'woordvoerders' rondom het gezin bevestigen los van elkaar dat het stel al een jaar uit elkaar is. en in augustus dit jaar officieel gescheiden is. Het koppel heeft samen dochtertje Ava van drie jaar.

Beruchte dating-app

De vriend onthulde nog een sappig detail over het nieuwe liefdesleven van Murray. "Hij is al op zoek naar een nieuwe liefde. Hij heeft zich al aangemeld op een dating-app." Na Engels speurwerk werd het profiel van Murray gevonden op de beruchte dating-app Raya. Deze app is exclusief voor beroemdheden en bekende mensen. Op de profielfoto van Murray is te zien dat hij samen aan het tennissen is met zijn gestopte broer.

Sportieve prestaties

Op sportief vlak heeft Jamie Murray zijn beste tijden achter zich. De Australian Open was dit jaar de enige Grand Slam waar hij samen met zijn dubbel-maatje niet werd uitgeschakeld in de eerste ronde. Down Under kwam de 39-jarige Brit niet verder dan de tweede ronde. De laatste grand slam-overwinning van Murray dateert uit 2019.

De gebroeders Murray deden in 2024 nog samen mee aan het dubbelspel van Wimbledon. Het zou het laatste toernooi zijn van Andy, voordat hij zijn tennisracket aan de wilgen zou hangen. Het Britse duo strandde al in de eerste ronde.