Een nieuwe rel in de tenniswereld. Voormalig toptennisser John Isner heeft een bijzondere opmerking gemaakt over Russische tennissers. Hij vindt dat zij hun land weer mogen vertegenwoordigen op het internationale circuit. Een Oekraïense ex-toptennisser reageert woest.

De 39-jarige Sergiy Stakhovsky, een voormalige Oekraïense toptennisser, heeft gereageerd op de uitspraken van John Isner (40). De Amerikaan stelde dat Russische tennissers hun vlag terug zouden moeten krijgen. Stakhovsky nodigde Isner uit om een week in Oekraïne door te brengen.

Neutrale status

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in 2022 spelen Russische tennissers niet meer onder de Russische vlag. Dit is verboden. Zelfs topspelers als Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Karen Khachanov, Aryna Sabalenka en Mirra Andreeva hebben een neutrale status.

Can the Russian tennis players get their flag back? Bit ridiculous now. — John Isner (@JohnIsner) August 7, 2025

Isner nam het op voor de Russische spelers in een bericht dat veel reacties uitlokte. "Kunnen Russische tennissers hun vlag terugkrijgen? Dit is belachelijk," schreef de voormalige nummer 8 van de wereld op X. Twee dagen later reageerde Stakhovsky ironisch en nodigde hij Isner uit om naar Oekraïne te komen en met eigen ogen te zien hoe het land er na de Russische invasie aan toe is.

"Beste John Isner, ik wil je graag uitnodigen voor een bezoek aan Oekraïne. Na een week hier kun je me vertellen of je denkt dat sporters hun vlag terugverdienen of niet. Geen van de spelers die je verdedigt, heeft spijt betuigd of de invasie van Oekraïne veroordeeld. Misschien dat dit je geheugen opfrist. De beelden die je ziet, zijn van vorige week, uit ons land," schreef de voormalige nummer 31 van de wereld op Instagram.

Stakhovsky plaatste ook een video van een explosie in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne.

Onderlinge ontmoeting

Isner en Stakhovsky hebben elkaar slechts twee keer ontmoet in hun carrière, met een gelijke stand van 1-1. In 2009 won de Amerikaan in de eerste ronde van het toernooi in Miami met 6-4, 6-4. Twee jaar later, in de tweede ronde van het toernooi in Madrid, nam de Oekraïner revanche en won met 7-5, 4-6, 7-6 (3).