Eindelijk mag Anastasia Potapova (24) weer eens juichen. De Russische tennisvriendin van de Nederlandse topspeler Tallon Griekspoor (29) zette in Cincinnati donderdagavond een punt achter een vervelende periode. Voor het eerst in bijna twee maanden won ze weer eens een wedstrijd.

Potapova was op het masterstoernooi van Cincinnati in Amerika te sterk voor Laura Siegemund. De Duitse stond maar tien plekken lager dan de Russische op de WTA-ranking, maar was als qualifier doorgedrongen tot het hoofdtoernooi. Potapova bleek in twee sets (twee keer 6-4) te sterk voor Siegemund en weet zich meteen in de schijnwerpers. In de tweede ronde moet ze namelijk tegen wereldtopper Iga Swiatek. De Poolse is de nummer drie van de wereld en dus zullen veel ogen op hun onderlinge duel gericht zijn.

Dramatische periode

Voor de 24-jarige Potapova waren de afgelopen maanden dramatisch. Het begon voor de huidige nummer 44 van de wereld al met de onverwachtse uitschakeling op Roland Garros in de tweede ronde tegen een lager geplaatste speelster. Maar vanaf daar ging het alleen maar bergafwaarts. Ze deed Nederland aan voor het grastoernooi in Den Bosch, maar verloor in het land van haar vriend Griekspoor meteen haar eerste partij. Daarna was het in de kwalificaties voor WTA Berlijn goed mis.

Blessures

Ze raakte geblesseerd tijdens haar tweede wedstrijd en moest daardoor niet alleen het hoofdtoernooi in Duitsland missen, maar ook Wimbledon. Dat terwijl haar relatie met Griekspoor net op Roland Garros 'bevestigd' werd door zender Eurosport. Ze gingen samen op vakantie naar Griekenland en genoten van een weekje vrije tijd. Daarna begon voor beiden de voorbereiding op de US Open, die op 24 augustus in New York begint. Daarin heeft Potapova dus eindelijk weer eens gewonnen.

Nieuwe blessure

Dat was ook niet zomaar een uitgemaakte zaak, want de Russische raakte eind juli nog geblesseerd op het hardcourt van Montreal. De Kroatische Antonia Ruzic maakte daar dankbaar gebruik van en boekte haar beste prestatie ooit. Potapova moest herstellen en lijkt weer fit in Cincinnati, waar haar dus een flinke uitdaging wacht met Swiatek in de volgende ronde.