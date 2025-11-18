Toptennisser Novak Djokovic heeft wederom een zwaar en slopend seizoen afgevinkt. De 38-jarige Serviër heeft dus genoeg tijd voor vermaak. Onlangs bezocht hij samen met voormalig Wimbledon-kampioene Ana Ivanovic een feestje in zijn geboorteland.

Djokovic is ondanks zijn leeftijd nog altijd een van de beste tennissers van het moment. Toch slaat hij zo nu en dan een toernooitje over om fysiek in orde te blijven. Dat deed hij ook met de ATP Finals, het toetje van het seizoen. Ondanks dat Nole in de top 8 van de wereld stond, haakte hij af. Het gaf hem tijd om oude tijden te doen herleven met een goede vriendin.

Na jaren weer samen op de foto

Djokovic kwam namelijk Ivanovic tegen in een bar in Belgrado, meldt Sportal Blic. Een van de gasten die er ook was wist foto's en een video te maken van de (oud-)toptennissers. Volgens het medium brachten Djokovic en Ivanovic de hele avond samen door. Ze lachten, praatten en hadden ongetwijfeld een geweldige tijd.

Het was de eerste keer in ruim tien jaar dat de twee samen op de gevoelige plaat werden vastgelegd. Er gingen geruchten dat de twee niet op goede voet met elkaar leefden, alleen dat lijkt uit de lucht gegrepen na het zien van deze beelden. Onlangs voegde Ivanovic haar jeugdvriend ook toe op Instagram.

Breuk met Schweinsteiger

Ivanovic kende een bewogen 2025, waarin ze scheidde van voormalig profvoetballer Bastian Schweinsteiger. De Servische trouwde in 2016 met de Duitser en kreeg drie kinderen samen. Ze groeiden uit elkaar nadat een affaire van Schweinsteiger aan het licht kwam. Die werd breed uitgemeten in Duitse en Servische media.

Djokovic op jacht naar 25e grandslamtitel

Djokovic is nog wel altijd gelukkig met zijn Jelena. Ze hebben samen twee kinderen en zijn onlangs verhuisd naar Griekenland. Bij de ATP Athene speelde Djokovic zijn laatste toernooi, die hij ook won. Voor de ATP Finals meldde hij zich af. Dat alles om in 2026 weer gezond aan de start van het seizoen te verschijnen. Djokovic hoopt zijn 25e grandslamtitel te winnen. Dat is geen makkelijke opgave, door de opkomst van Carlos Alcaraz en Jannik Sinner.

Djokovic won in het najaar van 2023 zijn laatste Grand Slam, toen hij de beste was op de US Open.