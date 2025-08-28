Voetballegende Bastian Schweinsteiger en oud-tennisster Ana Ivanovic waren jarenlang gelukkig samen. Toch besloot het koppel dit jaar uit elkaar te gaan vanwege een affaire van de Duitser. Er komen steeds meer details naar buiten over de breuk. Zo had Ivanovic haar geliefde nog willen vergeven.

Meer dan tien jaar lang leek het leven van voetballegende Bastian Schweinsteiger (41) en tennisster Ana Ivanović (37) een sprookje. Hij, de Duitse voetbalheld die zijn land in 2014 naar de wereldtitel leidde; zij, de Servische tenniskoningin die met haar optredens op Wimbledon de harten van miljoenen veroverde. Samen vormden ze een van de beroemdste sportkoppels, verbonden door passie, ambitie en liefde.

Scheiding

Wat decennialang onbreekbaar leek, ligt nu volledig in puin. Het Duitse blad BUNTE meldde in april al exclusief het einde van hun liefde. In juli bevestigde Ana Ivanović voor het eerst de scheiding, waarbij ze "onoverbrugbare verschillen" als reden opgaf.

Er werd meteen veel gespeculeerd. Het Servische blad Kurir schrijft dat Ivanovic de affaire van haar man ontdekte. De krant sprak een werknemer in het huis dat het koppel had in Mallorca (Spanje). Hij zegt dat Ivanovic helemaal kapot was en de ex-voetballer uit huis schopte. "Hij protesteerde niet, omdat hij wist dat hij schuldig was en niets kon rechtvaardigen", onthulde de bron.

Sinds begin juni wordt Bastian Schweinsteiger regelmatig gespot in romantische momenten met zijn nieuwe vlam: de Bulgaarse Silva Kapetanova, die op Mallorca woont.

Vergeving

Volgens bronnen van BUNTE uit de familiekring van Schweinsteiger was Ana bereid hem zijn affaire te vergeven. Bastian maakte echter duidelijk dat hij van zijn vrijheid wilde genieten en niet van plan was terug te keren naar het familieleven. Pas toen zette Ana er een punt achter en maakte ze publiekelijk het einde van hun huwelijk bekend.

Gelukkig koppel

Nog maar een paar jaar geleden sprak hij openlijk over zijn liefde voor Ana: "Als jonge man zeg je snel 'ik hou van je'. Maar het is een groot woord. Van Ana heb ik geleerd wat liefde echt betekent," zei hij in 2022 bij de promotie van zijn boek.

De voormalig Roland Garros-kampioene en de wereldkampioen voetbal hebben drie kinderen, waarvan de jongste zoon minder dan twee jaar geleden werd geboren. Hun eerste twee zonen heten Luka en Leon. De naam van hun derde kind heeft het paar nooit publiekelijk bekendgemaakt.