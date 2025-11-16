Novak Djokovic nam niet deel aan de ATP Finals in Turijn. Vanwege de pijntjes pakte het tennisicoon zijn rust, en dat heeft goed uitgepakt.

Djokovic sluit het jaar af als de nummer vier van de wereld. Maandag staat hij op 4.830 punten, gevolgd door Félix Auger-Aliassime met 4.245, en Taylor Fritz en Alex de Minaur, beiden met 4.135. Zijn ranking is voor de Serviër vooral van belang vanwege zijn plaatsing op de Grand Slams. Zijn positie op de ranglijst levert hem namelijk een groot voordeel op. Als vierde geplaatste ontloopt hij Carlos Alcaraz en Jannik Sinner tot de halve finales van de belangrijkste toernooien.

Australian Open

Dat zal hoogstwaarschijnlijk ook het geval zijn op de Australian Open, die op 18 januari begint. Novak heeft de titel in Melbourne tien keer gewonnen, en dit jaar bereikte hij de halve finale, waarin hij zich vanwege een blessure terugtrok tegen Sascha Zverev. De huidige kampioen van de eerste Grand Slam van het seizoen is Jannik Sinner.

ATP-toernooien

Eerder deze maand debuteerde Djokovic op het ATP-toernooi van Athene. Daar won hij in de eerste drie rondes van zijn angstgegner Alejandro Tabilo, Nuno Borges en Yannick Hanfmann. In de finale stond de Serviër tegenover de als tweede geplaatste Lorenzo Musetti. Djokovic verloor de eerste set, maar door de volgende twee te pakken, trok hij het duel alsnog naar zich toe en won hij het toernooi.

Het toernooi in de Griekse hoofdstad viel wel zwaar op het lichaam van de Serviër, want na zijn winst meldde Djokovic zich af voor de ATP Finals in Turijn. Het tennisicoon baalde ervan, maar was ook blij dat hij zijn rust kon pakken.

De inmiddels 38-jarige Djokovic lijkt er nog minstens één seizoen aan vast te willen plakken, maar het blijft de vraag in hoeverre zijn lichaam dat nog toelaat. Afgelopen jaar had hij immers geregeld met blessures te maken.