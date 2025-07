Nummer drie van de wereld Alexander Zverev moet een nieuwe klap verwerken. De 28-jarige toptennisser sprak zich openlijk uit over zijn mentale problemen. Tegelijkertijd moet hij op zoek naar een nieuwe coach. De familie Nadal lijkt hem niet te kunnen helpen.

Zverev wordt gezien als één van de beste tennissers die nog nooit een grandslamtoernooi won. Hij stond drie keer in een finale, maar wist geen enkele Grand Slam over de streep te trekken. Recent verloor hij verrassend in de eerste ronde van Wimbledon.

Oom Rafael Nadal

Verschillende ex-toptennissers uitten kritiek op de trainingsmentaliteit van Zverev. Hij wordt namelijk voornamelijk door zijn vader Alexander getraind, die zelf een stuk minder toonaangevend tenniscarrière heeft gehad dan zijn zoon. Toen Zverev gespot werd op het complex van Toni Nadal, de neef van tennislegende Rafael, begon de geruchtenmolen te draaien.

De familie Zverev heeft een huis op Mallorca, op dertig minuten afstand van de Rafa Nadal Academy. Volgens Bild trainde de Duitse toptennisser vorige week bijna iedere dag op het center court van het complex. De 64-jarige Toni Nadal stond naar de rally's van Zverev te kijken.

Nieuwe trainer

Verschillende nieuwsbronnen linkten de twee aan elkaar. Toni speelde immers een belangrijke rol als trainer van Rafael, die 22 grandslamtitels op zijn naam schreef. Zou Toni Zverev eindelijk aan zijn eerste grandslamtitel helpen? Nee, zo weet Bild. Volgens het Duitse sportblad heeft Toni de tennissers afgewezen.

De oom van Rafael Nadal zou geen tijd voor Zverev hebben. Hij leidt de academie op het Spaanse eiland, geeft lezingen én is de toernooidirecteur van het ATP-toernooi van Mallorca, die Tallon Griekspoor recent op zijn naam schreef.

'Coach is een god'

Een nieuwe dreun voor Zverev, die de laatste jaren steeds moeilijker een coach aan hem bindt. Ex-tennisser Juan Carlos Ferrero was tussen 2017 en 2018 de coach van de Duitser. "Hij wilde van mij een kalme, evenwichtige kerel maken, wat ik nooit was en nooit zal worden. Als ik één keer een racket brak, speelde ik daarna beter. Ferrero komt uit een andere school. Hij groeide op in Spanje, waar de coach de god is", legde Zverev uit over de breuk met de huidige trainer van Carlos Alcaraz.

Zverev maakt zich klaar voor het Masterstoernooi (ATP-1000) van Toronto. Zijn tegenstander is nog niet bekend.