Alexander Zverev maakte de tongen los op Wimbledon. Dat kwam niet dankzij de successen die hij op het heilige gras van Londen boekte, hij was immers na één ronde uitgeschakeld. Vooral de onthullende woorden die Zverev na zijn uitschakeling sprak, maakten indruk. Ook op tennisicoon Boris Becker, die wel vragen stelt bij de rol van Zverevs broer.

"Ik heb me nog nooit zo leeg gevoeld", vertelde de nummer drie van de wereld na afloop van zijn vijfsetter in de eerste ronde tegen Arthur Rinderknech uit Frankrijk. Zverev erkende het mentaal lastig te hebben. "Ik voel me heel eenzaam op sommige momenten. Mentaal gezien heb ik veel problemen gehad sinds de Australian Open. Ik weet gewoon niet hoe, maar ik probeer uit dit dal te klimmen."

Zverev vertelde zich eenzaam te voelen. "Dat gevoel is echt niet fijn", verzekerde hij. Professionele hulp is een serieuze optie voor de 28-jarige Duitser. "Voor het eerst in mijn leven denk ik dat ik dat nodig heb", zei hij.

Emoties lopen hoog op bij landgenoot

De vaak op Zverev kritische Becker zag de persconferentie ook en werd er zelfs emotioneel van. "Ik keek het live en ik huilde", zegt hij in de Boris Petkovic-podcast. "Dit was iemand die zichzelf openstelde en daarom maak ik me voor het eerst een beetje zorgen over zijn geestelijke gezondheid", erkent de zesvoudig grandslamwinnaar. "Hij kan tennissen, hij wint toernooien, hij verliest er een paar. Maar hoe gaat het persoonlijk met hem?, vraagt Becker zich hardop af.

Dubbelrol

Dan komt de familie van Zverev ter sprake. De Duitser wordt bijgestaan door zijn vader Alexander senior en broer Mischa. Laatstgenoemde is manager, maar ook analist op tv. Een "merkwaardige" rol volgens Becker. "Hij was in de tv-studio en zei zonder gevoel: 'Hij heeft een wedstrijd verloren. Nu pakt hij een aantal dagen vrij en dan staat Gstaad op de agenda.'"

Becker voelt zich niet prettig bij de rol van Mischa. "Hij is ingehuurd door een tv-station om uitspraken te doen. Maar hij is ook de broer en manager. Hij heeft zo veel verschillende rollen. Ik weet niet of hij zich in een goede positie bevindt."

Becker vraagt zich dan ook af waarom tv-station Mischa Zverev inhuren. "Enerzijds moet hij een broer zijn en voor zijn broertje zorgen. Of hij is een tv-expert, waarbij hij geloofwaardige vragen moet beantwoorden, maar zijn broer niet mag bekritiseren. Ik begrijp de verwachtingen van de tv-zender op dat gebied niet. Hij kan niet openhartig spreken. Daar is hij te goed voor. Maar dan kan hij de baan ook niet aan."

