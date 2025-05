Flinke teleurstelling voor titelverdediger Carlos Alcaraz op Roland Garros vanwege nummer 166 van de wereld

Carlos Alcaraz heeft een flinke teleurstelling te verwerken gekregen op Roland Garros. De Spaanse titelverdediger mag zijn toernooi niet beginnen op het centre court Philippe-Chatrier, maar is door de organisatie gedegradeerd. Zijn eerste tegenstander werd ook al iemand van minder formaat dan gedacht.

De voorbereiding van Alcaraz op Roland Garros, waar hij de komende weken zijn titel van 2024 verdedigt, verloopt niet al te voorspoedig. Eerst zou de toptennisser tegen voormalig topper Kei Nishikori aantreden in de eerste ronde, maar de Japanner trok zich terug. Nu is de Italiaanse qualifier Giulio Zeppieri zijn tegenstander. Maandagmiddag is die partij.

Tweede plan

Fans die een kaartje hadden voor het centre court en die hoopten op een wedstrijd van Alcaraz, komen net zo bedrogen uit. De Spanjaard, de nummer twee van de wereld, is door Roland Garros naar het tweede plan gezet. Letterlijk, want zijn wedstrijd tegen Zeppieri wordt gespeeld in court Suzanne Lenglen, het tweede tennisstadion in Parijs.

Middagpartij

De organisatie luisterde wel naar een andere wens van Alcaraz door hem een middagpartij te geven. Eerder dit jaar sprak hij zijn voorkeur uit voor partijen bij daglicht, omdat hij niet zo van de kou houdt die 's avonds op de baan heerst. Er worden dagelijks twee partijen gepland op het centre court, dus er was wel een mogelijkheid voor Alcaraz om in Philippe Chatrier te spelen, maar de nummer 166 van de wereld zit hem daar in de weg.

Afscheid Richard Gasquet

Richard Gasquet, jarenlang de beste Franse tennisser bij de ATP, is namelijk ingepland in de dagsessie op het centre court van Roland Garros. De inmiddels 38-jarige Gasquet was ooit een top-tienspeler, maar sluit op zijn thuisgrond zijn carrière af. Hij moet tegen landgenoot Terence Atmane. Als hij meteen verliest, maakt hij een einde aan zijn carrière en heeft de organisatie ook een afscheidsceremonie voor hem gepland. Vandaar dat het centre court daarvoor wordt gebruikt.

Jannik Sinner

In de avond is het de beurt aan Jannik Sinner om in het grootste tennisstadion te spelen. Hij speelt dan zijn eersterondepartij tegen de nieuwe Franse toptennisser Arthur Rinderknech.

Afscheid Rafael Nadal

Zondag werd Alcaraz nog gespot bij de afscheidsceremonie van zijn landgenoot Rafael Nadal. De 38-jarige Spanjaard beleefde een emotionele dag op Philippe Chatrier. Check hieronder de mooiste foto's.

Alles over Roland Garros

