De Russische tennisster Anna Kalinskaya heeft in een podcast een opmerkelijke onthulling gedaan. Niet over haar prestaties, maar over haar liefdesleven. Daarmee gooit de ex van Jannik Sinner een collega-topspeler voor de bus. Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As snappen er in de Sportnieuws.nl-podcast helemaal niets van.

“De ex-vriendin van Sinner is weer bijzonder in het nieuws gekomen", vertelt Van As. “Ze heeft een bericht de wereld ingeslingerd dat ze heel vaak berichtjes krijgt van andere tennissers.”

“In een podcast zei ze dat één tennisser het wel heel lang volhield", zag de tweevoudig olympisch kampioenen. "Hij zou wel tien berichten hebben verstuurd. Uiteindelijk zei Kalinskaya ook gewoon wie het was: Holger Rune.”

'Dat zou ik zo kut vinden'

Van As reageert vol ongeloof: “Nou sorry, als ik hem was zou ik dat toch zo kut vinden. Waarom doe je dat?!” Ook Hoog is verbaasd: “Hoezo meld je dit?” Van As gaat verder: “Moet je dan iets bewijzen? Of moet je iets aan de wereld laten zien? Why?”

'Heel volhardend'

Hoog reageert fel: “Waarom noem je ook zijn naam, joh?! Zo vermoeiend…” Van As erkent wel Rune’s doorzettingsvermogen: “Dat je maar gewoon berichten blijft sturen.” Waarop Hoog aanvult: “Tien berichten!”

“Ik weet niet of ze ooit gereageerd heeft. Lijkt me wel. Anders is het wel…”, begint Van As. Hoog maakt haar zin af: “Heel volhardend.” Het duo schiet in de lach. “Dat je gewoon nooit een bericht terugkrijgt, maar wel blijft sturen”, zegt Van As.

“Maar waarom heb je de drang om dat out in the open te verkondigen?”, vraagt Van As zich af. Ook Hoog begrijpt de actie Kalinskaya niet: “Gaat het jongens… echt.” Van As sluit af met een tip voor de Russische tennisster: “Ik zou zeggen, meid, concentreer je op je tenniscarrière.”

Elke maandag praten Ellen Hoog en Naomi van As je bij over hun favoriete én meest opvallende sportmomenten van de week. Deze keer onder meer: het WK atletiek in Tokio, Michel van Gerwen die eindelijk weer een major won en een vooruitblik op de Champions League. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: