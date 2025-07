Jannik Sinner schreef eerder deze maand voor het eerst Wimbledon op zijn naam, maar dat had heel anders kunnen aflopen als Grigor Dimitrov in hun partij in de vierde ronde niet geblesseerd was geraakt. De Bulgaar moest bij een 2-0 voorsprong in sets opgeven en barstte daarop in tranen uit. De blessure die hij opliep blijkt tot overmaat van ramp vrij ernstig.

Dimitrov begon aan Wimbledon met de twijfelachtige statistiek dat hij bij de vorige vier grandslamtoernooien geblesseerd op had moeten geven. Op het heilige gras in Londen leek hij in één klap af te rekenen met het blessurespook toen hij op een gigantische stunt afstevende tegen Sinner, de nummer 1 van de wereld.

Ondanks een 2-0 voorsprong in sets draaide de partij uit op het meest teleurstellende moment uit zijn carrière. Het schoot aan het begin van de derde set na een service in een borstspier en hij stortte daarop direct ter aarde. Dimitrov moest opgeven en dat zorgde voor veel emoties.

De gevolgen van de blessure zijn vrij groot. Niet alleen werd hem een van de mooiste zeges uit zijn loopbaan door de neus geboord, maar ook staat hij lange tijd aan de kant. Dimitrov had zich al afgemeld voor de masterstoernooien van Toronto en Cincinnati, maar er gaat nu ook een streep door zijn deelname aan de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar.

Dimitrov is momenteel de nummer 19 van de wereld, maar zijn afmelding voor het toernooi in New York gaat hem waarschijnlijk wat plekken kosten. De Bulgaar haalde vorig jaar de kwartfinales, waarin hij geblesseerd moest opgeven tegen Frances Tiafoe. Dimitrov gaat dus aardig wat punten kwijtraken.

Einde aan ongekende reeks

Voor Dimitrov komt er door zijn afmelding voor het evenement in New York een einde aan een ongekende reeks. Hij deed namelijk mee aan de vorige 58 Grand Slams. De laatste keer dat hij één van de vier grote toernooien moest missen, was in 2010. Toen wist hij zich niet te plaatsen voor de US Open, maar op dat moment was Dimitrov nog een tiener.

Met zijn 58 deelnames op rij strandt Dimitrov op de vijfde plaats wat betreft de langste reeksen. Feliciano Lopez is met 79 de recordhouder. Ook Fernando Verdasco (67), Andres Seppi (66) en Roger Federer (65) deden aan meer grandslamtoernooien op rij mee dan Dimitrov.