Novak Djokovic heeft het bont gemaakt. De toptennisser heeft zijn derde boete ontvangen vanwege illegale bouwwerkzaamheden aan zijn villa in Spanje.

Djokovic is druk bezig met werkzaamheden aan zijn villa in Sierra Blanca, in de gemeente Marbella. Dit doet hij echter niet helemaal volgens de regels. Sterker nog: hij heeft een boete van 15.000 euro gekregen wegens illegale bouw. Het is al de derde keer dat de Serviër voor dezelfde overtreding wordt gestraft.

De gemeente Marbella heeft de familie Djokovic sinds februari meerdere malen gesommeerd de bouwwerkzaamheden aan hun villa in Sierra Blanca te legaliseren of de illegale delen te slopen.

Volgens Spaanse media heeft de toptennisser documentatie ingediend waarmee hij aangeeft zich aan de regels te willen houden. De gemeente is echter van mening dat nog niet aan alle voorwaarden is voldaan en heeft daarom de derde boete opgelegd.

Opmerkelijke voorbereiding

Terwijl Djokovic zich met deze problemen bezighoudt, bereidt hij zich ook voor op de aankomende US Open. Eerder deze maand maakte hij echter de opvallende keuze om niet deel te nemen aan het masterstoernooi in Cincinnati. De Serviër sloeg ook het toernooi in Canada over. Door deze keuzes tennist hij nauwelijks door tussen de Grand Slams.

De Cincinnati Open is niet alleen het zevende ATP 1000-toernooi van het seizoen, maar ook de laatste grote krachtmeting op de Noord-Amerikaanse hardcourtbanen vóór de US Open. Voorlopig lijkt Djokovic’ enige voorbereiding op de US Open het gemengd dubbelspel te zijn, dat vlak voor het toernooi in New York wordt gespeeld. Daarin vormt hij een duo met zijn landgenote Olga Danilovic.

Moeizaam seizoen

Djokovic staat momenteel zevende op de wereldranglijst, met een seizoenrecord van 26 overwinningen en 9 nederlagen, en slechts één enkelspeltitel. Die enige titel behaalde hij in mei tijdens de Geneva Open, waarmee hij zijn totaal op 100 carrièretitels in het enkelspel bracht.