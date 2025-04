Gefrustreerde tennisser laat zich volledig gaan en slaat bal keihard in gezicht van tegenstander

Een heel opvallend incident bij een tenniswedstrijd in Italië. De Bulgaarse tennisser Alexander Donski had zijn frustraties niet onder controle na een verloren punt en sloeg de bal keihard in het gezicht van zijn tegenstander.

Donski, de nummer 658 van de wereld in het enkelspel, deed in het Italiaanse Barletta mee aan een Challenger-toernooi. Dat is het niveau onder de ATP Tour. De Bulgaar speelde daar donderdag samen met de Indiër Siddath Banthia in het dubbelspel tegen de thuisspelers Simone Agostini en Gianluca Cadenasso.

Bal in gezicht tegenstander

Donski en Banthia kwamen er in de eerste set niet aan te pas en verloren die dan ook met 6-2. In de tweede set ging het een stuk beter, maar bij een 4-3 voorsprong liepen de emoties bij de Bulgaar dusdanig hoog op dat hij zich volledig liet gaan. Tegenstander Simone Agostini maakte op deuce een knappe volley waar Donski net niet meer bij kon. Uit frustratie sloeg hij de bal keihard weg, maar die kwam vervolgens tot zijn grote schrik snoeihard in het gezicht van Agostini.

De Italiaan had direct veel pijn en de dokter moest vervolgens op de baan komen. De umpire overlegde ondertussen met de hoofdscheidsrechter en de uitkomst was niet heel verrassend. Donski en Banthia werden gediskwalificeerd en dus gaan Agostini en Cadenasso door naar de volgende ronde. Het is nog onduidelijk of de Italiaan iets heeft overgehouden aan het incident.

Alexander Donski was defaulted earlier after smashing the ball in frustration following a missed break point, accidentally hitting his opponent Simone Agostini in the head.



Physio came on court, supervisor and umpire decided to disqualify him.



Eerdere incidenten

Het is niet voor het eerst dat een tennisser wordt gediskwalificeerd nadat hij de bal keihard tegen iemand heeft aangeslagen. Het bekendste voorbeeld is misschien wel Novak Djokovic. Hij sloeg op de US Open in 2020 uit frustratie een bal weg en die kwam vervolgens precies tegen een lijnrechtster aan. Dat kwam zo hard aan bij de vrouw dat ze direct onderuit ging. Djokovic werd vervolgens gediskwalificeerd en mocht al zijn prijzengeld van dat toernooi inleveren.

De Canadese tennisser Denis Shapovalov, die enige tijd in de top 10 van de wereld stond, kan er ook over meepraten. Hij sloeg in 2017 tijdens een Davis Cup-duel van zijn land uit frustratie de bal keihard weg, maar die belandde precies op het oog van de umpire. Ook Shapovalov werd direct gediskwalificeerd.