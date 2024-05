Franse tennisser komt goed weg nadat hij toeschouwer raakt: 'Er zijn mensen voor minder gediskwalificeerd'

Een opmerkelijk incident in de eerste ronde van Roland Garros. Terrence Atmane sloeg zondag boos een bal tegen een toeschouwer tijdens een wedstrijd op de Grand Slam in eigen land. Toch mocht hij de wedstrijd zonder straf van de scheidsrechter uitspelen.

De 22-jarige Fransman nam het in de eerste ronde van de Grand Slam op tegen Sebastian Ofner. Op het moment dat Atmane in de vierde set een punt verloor tegen de Oostenrijker sloegen de stoppen door. Hij sloeg een bal 'per ongeluk' boos weg. Echter kwam de bal terecht in het publiek bij een ander veld.

Slechts een waarschuwing

De partij op het Franse graveltoernooi werd vijftien minuten stilgelegd. Doordat de scheidsrechters met de toeschouwer sprak om te kijken hoe het ging en welke straf voor Atmane passend zou zijn. Maar opvallend genoeg kreeg hij slechts een waarschuwing voor onsportief gedrag en geen verdere straf.

"Voor mij was het best wel verrassend", stelt Offner die ondanks een 2-0 achterstand in sets heeft gewonnen."Want als je zoiets doet op een klein veld, dan moet je gestraft worden. Het is namelijk niet zo dat hij de bal normaal raakte. Het was met alle kracht. De bal ging zo snel, recht het publiek in. Er zijn mensen voor minder gediskwalificeerd."

Roland Garros

Van zondag 26 mei worden er in hoog tempo wedstrijden gespeeld op de magische gravelbanen in Parijs. Veel ogen zijn gericht op recordwinnaar Rafael Nadal die ondanks zijn blessureleed wil schitteren. De veertienvoudig kampioen van Roland Garros treft dankzij zijn ongeplaatste status direct een lastige tegenstander in de eerste ronde met Alexander Zverev. De Duitser haalde de laatste drie edities de halve finale, waardoor er al gelijk een mooi affiche wacht.