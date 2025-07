Toptennisser Jannik Sinner heeft woensdag de halve finale van Wimbledon bereikt. Hij won ondanks zijn elleboogblessure in drie sets van de Amerikaanse Ben Shelton.

De twee waren aan elkaar gewaagd in de eerste set. Die moest beslist worden met een tiebreak en dat gebeurde in het voordeel van de nummer één van de wereld. Sinner trok ook in de tweede set aan het langste eind met 6-4.

Shelton bleef vechten en hield het ook in de derde set spannend. De Italiaan blees echter toch weer te sterk en ook de beslissende set eindigde in 6-4.

Blessure

Sinner verscheen gehavend op het heilige gras in Londen. Hij raakte namelijk geblesseerd aan zjin elleboog. De Italiaanse toptennisser zei eerder zijn training af daags voor de kwartfinale van Wimbledon, maar heeft toch nog kunnen trainen.

Hij maakte gebruik van een hulpmiddel in de kwartfinale. Sinner droeg tegen Shelton een speciale witte mouw van Nike om zijn arm ondersteuning te bieden. Hij leek dan ook de hele wedstrijd geen last te hebben.

Beroemd publiek

Voor Shelton kan Wimbledon ondanks de nederlaad niet meer stuk. De Amerikaan bereikte voor het eerst de laatste acht en kreeg steun van veel familie en vooral zijn beroemde vriendin Trinity Rodman steelt de aandacht in Londen.

Op Centre Court, waar Djokovic tegen Cobolli gepland staat, werd woensdagmiddag al de koningin van Engeland gespot. Zij koos voor de Serviër en dus lopen Sinner en Shelton een koninklijke ontmoeting mis.

Halve finale

In de halve finale neemt Sinner het op tegen de winnaar van de partij tussen de Serviër Novak Djokovic en Flavio Cobolli uit Italië. Sinner haalde in 2023 ook de halve finale op Wimbledon. Dat is zijn beste prestatie in Londen tot dusver. Sinner won al wel twee keer de Australian Open en een keer de US Open. Hij verloor dit jaar de finale van Roland Garros van Carlos Alcaraz.

