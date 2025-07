Na een indrukwekkende halve finale waarin Amanda Anisimova verrassend de nummer 1 van de wereld Aryna Sabalenka uitschakelde, ging het in de finale van Wimbledon compleet mis. Ze werd met 6-0, 6-0 verslagen door Iga Swiatek. Een nederlaag die bij voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As veel medelijden oproept, zo vertellen ze in de Sportnieuws.nl-podcast.

“De finale tussen Anisimova en Swiatek was echt een deceptie voor de Amerikaanse”, begint Hoog. “Ze verloor met een double bagel. Wist jij dat 6-0, 6-0 zo wordt genoemd?” “Ik zie het hier staan, en het ziet er ook echt uit als een bagel”, lacht Van As.

'Helemaal geknakt'

Hoog vervolgt: “Het was de eerste double bagel ooit in een Wimbledon-finale. Ik vond het zo zielig. Je zag haar per game mentaal slechter worden. Ze was echt helemaal geknakt. Ze wist gewoon niet meer waar ze het vandaan moest halen.”

Swiatek speelde volgens Hoog ijzersterk: “Ze bleef heel kalm, was technisch supersterk en had alles onder controle. Een ontzettend terechte overwinning.”

Veel fouten van Anisimova

Toch blijft het medelijden overheersen bij Hoog: “Anisimova maakte zó veel geforceerde fouten. 28 in totaal, tegenover slechts elf van Swiatek. Dat zegt echt alles.”

Van As vult aan: “Dan speel je ook helemaal niet meer op gevoel. Je staat zo onder druk dat je alleen maar geforceerd probeert punten te maken. En daardoor maak je juist nog meer fouten. 6-0, 6-0… Dan win je dus letterlijk geen enkel game. Gewoon helemaal niks. Terwijl ze een geweldige halve finale speelde tegen Sabalenka. Heeft ze daar misschien al haar kruid verschoten?”

Mentale tik

Hoog antwoordt: “Misschien wel. Of het was de spanning. Het was haar eerste Grand Slam-finale ooit. Ze dendert nu wel de top 10 in, dus dat is op zich natuurlijk fantastisch. Maar ik vraag me af hoeveel impact deze nederlaag op haar verdere carrière gaat hebben. Dit is wel echt een mentale tik.”

Van As reageert geruststellend: “Nee, ik denk niet dat dit haar zal breken. Zeker niet omdat het haar eerste Grand Slam-finale was. Het is geen lekker begin, maar ze heeft ook nog weinig ervaring met het spelen van zulke grote wedstrijden. Ze heeft dus nog volop ruimte om te groeien.”

Hoog sluit af: “Misschien moet ze gewoon een mentale coach erbij nemen. Dat zou geen slecht idee zijn.”

