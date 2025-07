Wimbledon-winnares Iga Swiatek heeft een lastige tijd achter de rug. De Poolse toptennisster verwoeste haar Amerikaanse tegenstandster Amanda Anisimova in de eenzijdigste finale ooit: 6-0 6-0. Ze hoopt dat de kritiek, met name uit eigen land, nu eindelijk voorbij is.

Voor de Wimbledon-finale bereikte de zesvoudig grandslamwinnares nog weinig in 2025. Ze was bezig aan haar slechtste seizoen sinds jaren en zakte naar plek 4 op de wereldranglijst. Waar de tennisster voorheen domineerde, won ze 13 maanden op rij geen titel meer.

Kritiek op coach

Op het heilige gras van Wimbledon liet ze haar criticasters eindelijk zien nog altijd ongekende kwaliteit te bevatten. "Laat mij gewoon met rust", zei ze richting de kritische media, vooral uit Polen zelf. De kritiek ging vooral over haar Belgische coach Wim Fissette, die ze aan het einde van vorig seizoen contracteerde maar tot Wimbledon toe Swiatek nog niet naar eremetaal leidde.

Nu heeft de 24-jarige toptennisster zich opnieuw bewezen. "Natuurlijk is dat de ene keer makkelijker dan de andere keer. De afgelopen maanden was het zeker zo dat, en ik moet helaas zeggen vooral de Poolse media, de manier waarop ze mij en mijn team hebben neergezet, niet echt prettig was", vertelde ze in de persconferentie na de wedstrijd.

'Laat mij met rust'

"Ik hoop dat ze me gewoon met rust laten en me mijn werk laten doen, want je kunt duidelijk zien dat we weten waar we mee bezig zijn. Ik heb de beste mensen om me heen. Ik heb al veel bewezen. Ik weet dat mensen steeds meer willen, maar het is mijn eigen proces, mijn eigen leven en mijn eigen carrière."

Swiatek won haar eerste grandslamtitel op gras. De teller staat nu op zes grandslamtitels, na vier keer Roland Garros, één keer de US Open en één keer Wimbledon. Alleen de Australian Open mist nog in de prijzenkast van Swiatek.

