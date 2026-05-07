Amanda Anisimova gold een tijdlang als één van de absolute wereldtoppers binnen het vrouwentennis. De Amerikaanse kwam steevast ver op de grote toernooien, maar dit jaar gaat het een stuk minder goed. Donderdag baarde ze bovendien opzien bij het masterstoernooi in Rome.

Amanda Anisimova werkte lange tijd samen met de Nederlandse coach Rick Vleeshouwers en dat was een zeer succesvolle periode. Afgelopen jaar bereikte ze immers bij twee Grand Slams de finale, en steeg ze naar plek 3 op de WTA-ranking. Inmiddels zijn de twee uit elkaar en is de Amerikaanse gezakt naar de zesde plek. Toch hoort ze, ondanks haar mindere vorm, nog altijd bij de outsiders bij elk toernooi. Deze week zou ze in Rome haar rentree maken na enige tijd van afwezigheid, maar daar gaat nu opnieuw een streep door.

Afmelding op laatste moment

Op donderdagmiddag zou de 24-jarige tennisster uit New Jersey eigenlijk moeten spelen tegen voormalig Roland Garros-winnares Jelena Ostapenko, bij het WTA 1000-toernooi in Rome. Maar slechts één uur voor het begin van die partij meldde Anisimova zich opeens af.

"Amanda Anisimova heeft zich teruggetrokken vanwege een blessure aan haar linkerpols", luidt het ietwat summiere statement van het toernooi in Rome op X. "We wensen haar een spoedig herstel toe." Ze wordt in de Italiaanse hoofdstad vervangen door 'lucky loser' Elena Gabriela Rusa uit Roemenië, die de degens dus kruist met Ostapenko.

Slechte vorm

Anisimova heeft haar vorm van afgelopen seizoen nog niet echt kunnen doortrekken naar dit jaar. Tot nog toe nam de Amerikaanse deel aan zeven verschillende WTA-toernooien. Daar behaalde ze slechts één keer een halve finale, en werd verder steeds al in een eerder stadium uitgeschakeld. Haar laatste wedstrijd dateert ook alweer van eind maart, toen op het hardcourt in Miami, waar ze in de achtste finale werd uitgeschakeld.

Daardoor speelde Anisimova zelfs nog geen enkele wedstrijd op gravel, terwijl het begin van de volgende Grand Slam, Roland Garros, toch alweer bijna op de planning staat. Wat haar blessure betekent voor haar deelname in Parijs is nog onduidelijk. Maar het is in ieder geval allesbehalve een ideale voorbereiding voor de geplaagde toptennisster.

