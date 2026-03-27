Opmerkelijk nieuws vanuit de tenniswereld. Toptennisster Amanda Anisimova heeft onverwachts besloten te breken met haar Nederlandse coach Rick Vleeshouwers. De twee beleefde enorme successen samen, waar zowel de speelster als haar trainer bijzonder veel lof voor ontvingen. Daar is nu een eind aan gekomen.

Afgelopen jaar beleefde Amanda Anisimova één van de beste jaren uit haar carrière. Onder leiding van haar Nederlandse coach Rick Vleeshouwers bereikte ze zelfs twee keer de finale van een Grand Slam-toernooi. Zowel op het heilige gras van Wimbledon als op het hardcourt van de US Open bereikte ze de eindstrijd. Ondanks dat de Amerikaanse die allebei verloor, steeg ze naar de derde plaats op de wereldranglijst. Bovendien won ze wel twee belangrijke WTA1000-toernooien. Momenteel staat ze vierde.

Prestigieuze prijs

Ook voor haar coach Vleeshouwers was het dus een zeer succesvol jaar. Daar kreeg hij bovendien een heel prestigieuze prijs voor. Door zijn collega-trainers werd de 40-jarige Vleeshouwers uitgeroepen tot beste trainer van de wereld binnen het vrouwentennis. Dat er nu een eind komt aan de samenwerking tussen de twee, komt dan ook als donderslag bij heldere hemel.

'Geweldige reis'

Op Instagram melden de twee definitief uit elkaar te gaan. "Het was een geweldige reis samen. Het afgelopen jaar zat vol bijzondere momenten en successen die ik nooit zal vergeten!", begint de 24-jarige Anisimova. "Dankjewel Rick, dankjewel voor alles wat je voor me hebt gedaan. Dat je me eerst als mens zag en behandelde, en pas daarna als atleet. Dat betekende de wereld voor me en zorgde voor een fantastische samenwerking. Jouw toewijding, loyaliteit en passie zijn onmiskenbaar!"

Ook Vleeshouwers zelf plaatst een dankwoord richting zijn voormalig pupil. "Aan alle goede dingen komt een einde, en vandaag sluiten we een ongelooflijk hoofdstuk af", aldus Vleeshouwers. "We hebben de afgelopen twee jaar zoveel mijlpalen bereikt. Bedankt voor wie je bent. We hebben de reis altijd belangrijker gevonden dan de bestemming en het was een voorrecht om deel uit te maken van jouw reis."

Toekomst Vleeshouwers

Waar de toekomst van de ervaren Nederlandse trainer ligt is nog onduidelijk. "Nu dit hoofdstuk ten einde loopt, neem ik de tijd om te reflecteren. Ik ben blij om thuis te zijn bij mijn familie en kijk vol enthousiasme uit naar de toekomst, benieuwd welke mogelijkheden er zich zullen voordoen." Op elkaars bericht reageren ze allebei met een veelzeggend hartje.

Enkele maanden geleden vertelde Vleeshouwers in gesprek met de NOS al dat hij in Nederland eigenlijk nooit wordt gevraagd om te coachen. Toch vrij gek voor iemand met zijn staat van dienst. Wellicht zien we hem binnenkort als trainer van één van de Nederlandse toptennissers.