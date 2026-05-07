De beste tennissers van de wereld uitten afgelopen week hun onvrede over het prijzengeld op Roland Garros en topspeelster Aryna Sabalenka liet zelfs weten dat ze een boycot van de grandslamtoernooien niet uitsluit. Volgens oud-prof Jacco Eltingh hebben de klagende tennissers een punt, al vindt hij een boycot ver gaan.

Op Roland Garros zal er later deze maand in totaal maar liefst 61,7 miljoen euro aan prijzengeld worden uitgedeeld en dat is 5,4 miljoen meer dan vorig jaar. Toch heerst er onvrede onder de spelers. In een open brief, die onder meer door Sabalenka, Carlos Alcaraz en Jannik Sinner werd ondertekend, vragen zij om meer prijzengeld. De topspelers willen dat zij zo'n 22 procent van de totale opbrengsten van het toernooi krijgen, terwijl dat voor dit jaar niet eens 15 procent lijkt te worden.

Ook blijft het totale prijzengeld op Roland Garros ver achter ten opzichte van de andere grandslamtoernooien. Op de Australian Open was eerder dit jaar bijna 50 miljoen meer te verdienen. Dat is op zichzelf al vrij opmerkelijk doordat beide toernooien worden georganiseerd door World Tennis (voorheen ITF).

"Wij geven een show. Zonder ons zouden er geen toernooien zijn, zonder ons zou er geen entertainment zijn. Ik denk dat we beter betaald zouden moeten worden. Op een gegeven moment zullen we moeten boycotten als dat de enige manier is om onze rechten te verdedigen", verklaarde Sabalenka deze week over de kwestie.

'Altijd de slechtste oplossing'

Jacco Eltingh, oud-prof en huidig technisch directeur van de KNLTB, snapt de klagende spelers wel, maar vindt een boycot geen goed plan: "Dat is altijd de slechtste oplossing bij onenigheid", vertelt hij in gesprek met de NOS.

Met een hoger totaalbedrag aan prijzengeld zouden met name de spelers onder de top geholpen worden. Waar de toppers mede door sponsordeals vaak miljoenen verdienen, kunnen spelers buiten de top-100 soms maar nauwelijks rondkomen.

'Als een bedrijf dit zou doen...'

"Heel veel spelers moeten er heel veel in investeren, zeker de eerste jaren", merkt de voormalig dubbelspecialist op. Eltingh vergelijkt de situatie in de tenniswereld met die in het normale bedrijfsleven: "Als een bedrijf dit zou doen, zou er direct een staking van het personeel volgen."

De winnaar van zes grandslamtoernooien in het dubbelspel hoopt dat het met overleg opgelost wordt, maar ziet wel een probleem binnen de structuur van het tennis. "Ik vind dat de grandslams te makkelijk beslissingen kunnen nemen zonder dat ze daar door World Tennis op worden aangesproken. De spelers worden niet voldoende gehoord ten aanzien van hun wensen."

