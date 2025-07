Toptennissters Emma Raducanu en Elena Rybakina vormen bij het toernooi Washington Open een dubbel. Maar de veelgesproken Britse en Kazachse speelsters trokken zich terug voor de halve finale. Voor de in Rusland geboren Rybakina is dat eigenlijk niet bijzonder: ze bouwde een reputatie op als notoire opgever.

In Washington moesten Raducanu en Rybakina aantreden tegen Taylor Townsend en Zhang Shuai. Al na vijf games, toen het 4-1 stond voor Townsend en Shuai, gaven Raducanu en Rybakina de brui eraan. En opvallend genoeg gaan beide tennissters wel verder spelen in het enkelspel. Kortom: een hele zware blessure ligt niet ten grondslag voor de terugtrekking.

Washington Open

Raducanu won in de kwartfinale van het enkelspel van Maria Sakkari, maar ze worstelde tijdens de partij met de hitte in de Verenigde Staten. Ook Rybakina boekte een plek bij de laatste vier. In de halve finale treft ze Leylah Fernandez.

Beide speelsters hebben een hobbelige carrière. Raducanu won in 2021 het US Open en kwam daarna nooit meer verder dan de vierde ronde van een grandslamtoernooi. En Rybakina had in 2024 een enorm groot aantal opgaves of terugtrekkingen. In de herfst stond de teller al op negen terugtrekkingen. Wat daarin een rol speelde was haar merkwaardige band met trainer Stefano Vukov, waarmee ze overhoop lag.

Verspilling

Veel fans die hoopvol inschakelden om de pot te zien waren teleurgesteld en schreven hun frustraties van zich af op sociale media."Wat een verspilling van hun plek in het dubbeltoernooi. Een schande voor het tennis. Waarom zou je ze een plek geven als ze toch niet echt willen spelen?", vroeg iemand zich af.

What a waste of a doubles slot…disgrace to the game. Why waste a slot if you’re not gonna play ?? — SK (@Djoko_UTD) July 26, 2025

Een ander voegde toe: "Opgeven in het dubbel omdat je verder komt in het enkelspel dan je vooraf had gedacht. Dat maakt me erg pissig, zeker als het gaat om beroemde spelers die gaan dubbelen. Ze doen dit zo vaak."

Problemen bij Rybakina

Rybakina heeft eind 2024 en begin 2025 een zacht gezegd turbulente periode gehad. Ze zette Vukov aan de kant en schakelde legende Goran Ivanisevic in, ex-winnaar van Wimbledon. Uiteindelijk besloot ze toch weer in zee te gaan met Vukov, maar ook met haar nieuwe trainer.

Ivanisevic heeft zijn werk als coach van Rybakina vervolgens begin 2025 neergelegd. De Kroaat meldde op sociale media dat hij de "proefperiode" met de nummer 6 van de wereld heeft beëindigd. Dat deed hij nadat Rybakina in de vierde ronde was uitgeschakeld door de Amerikaanse Madison Keys.