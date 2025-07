Op Wimbledon begon het te regenen tijdens de partij tussen Clara Tauson en Elena Rybakina. Bij 4-4 in de eerste set moest de wedstrijd daardoor worden stilgelegd. Dat leverde angstige momenten op voor umpire Arnaud Gabas.

De 22-jarige Tauson uit Denemarken liet aan de umpire weten dat het veld erg glad aan het worden was. Ze wilde om die reden dat de pot zou worden onderbroken. Ze was al naar de grond gesmakt vanwege de natte grassprietjes. Ook staken in het publiek diverse bezoekers hun paraplu de lucht in.

Gabas nam de klacht van de speelster serieus, klom van zijn stoeltje af en inspecteerde het gras. "We wachten nog even", zei hij.

Regen op Wimbledon

De umpire raakte het gras aan, liep terug naar zijn stoel en greep naar zijn portofoon om de supervisor naar de baan te roepen. Ook de supervisor deed een inspectie. Touson vond het allemaal overbodig, ze wilde gewoon dat er een onderbreking zou komen. "Zelfs als het nu stopt met regenen, dan duurt het nog even voordat de baan droog is, toch?", zei ze.

Zeiltje over het gras

En dat begon de umpire ook in te zien. Hij riep dit om: "Dames en heren, de wedstrijd wordt stilgelegd." Onmiddellijk werd een zeiltje uitgerold over het gras. Dat moest snel gebeuren. En alles wat in de weg staat, moet worden verwijderd. Het net moet bijvoorbeeld worden afgebroken. En ook de stoel inclusief trapje van de umpire moeten ophoepelen.

Dat moet ook gebeuren als de umpire nog in de constructie zit. En zo kon het gebeuren dat de stoel inclusief Gabas achterwaarts van de baan werden gerold. Dat is best beangstigend, want hij zit op een hoogte van circa 2,10 meter en doordat er zo plots aan de stoel werd gerukt, maakte zijn lijf schokkende bewegingen. Ook leek het wiel even klem te zitten bij een oneffenheid in de grond.. De krant Express schrijft: "Hij pufte zijn wangen vol om de stress af te reageren, want het scheelde weinig of hij viel van grote hoogte op de grond."

Bij de partij van Daria Kasatkina tegen Liudmila Samsonova op zaterdag gebeurde hetzelfde bij een andere umpire:

Alles over Wimbledon

