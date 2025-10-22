Alejandro Davidovich Fokina, de nummer 2 van Spanje, is door captain David Ferrer niet opgenomen in de Davis Cup-selectie en dat doet pijn bij de toptennisser. De Spanjaard uitte zijn teleurstelling over de beslissing van de captain voor de Davis Cup Finals van volgende maand.

Alejandro Davidovich Fokina plaatste zich voor de tweede ronde van het toernooi in Basel, na een overwinning van 7-6, 6-4 op de Italiaan Lorenzo Sonego. De 26-jarige speler speelt nu tegen de Amerikaan Jenson Brooksby. Tussen de twee wedstrijden door sprak Davidovich over de beslissing van Ferrer om hem buiten het team te laten dat Spanje zal vertegenwoordigen tijdens de Final 8 van de Davis Cup, georganiseerd in Bologna van 18-23 november.

"Het was een beslissing van de captain en die respecteer ik. Uiteraard had ik er enorm graag bij willen zijn en mijn land willen vertegenwoordigen, maar deze keer heeft hij besloten om op andere spelers te vertrouwen," legde de nummer 18 van de wereld uit aan het Spaanse Marca.

'Zal altijd een eer zijn'

"David belde me een week geleden om me te laten weten dat hij niet op me zou rekenen voor de eerste lijst. Voor dat telefoontje had ik hem al gezegd dat hij op me kon rekenen. Voor mij zal het altijd een eer zijn om Spanje te vertegenwoordigen, maar uiteindelijk was het zijn beslissing en die heb ik geaccepteerd", is Davidovich Fokina sportief.

Op dit moment staat de finalist van Washington op zijn beste positie ooit en is hij de tweede tennisser van Spanje, achter nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz. "Ik sta op mijn beste ranking ooit, de 18e plaats van de wereld, en ik ben de tweede beste Spaanse speler. Ik ben erg trots op het werk dat ik dit jaar samen met mijn team heb verricht, vooral na een moeilijk jaar."

Fysieke problemen

Speelde zijn afwezigheid in de kwalificatiewedstrijden tegen Zwitserland en Denemarken een rol? "Ik was afwezig bij die confrontaties vanwege fysieke problemen. Dit jaar heb ik zonder pauze gespeeld, en mijn terugtrekkingen uit Toronto en Cincinnati waren een waarschuwingssignaal over mijn conditie. De captain was overal van op de hoogte en stond voortdurend in contact met mij en mijn team", antwoordde Davidovich.

'Ik vind dat ik het verdiende'

"Als nummer 18 van de wereld denk ik dat ik het verdiende om bij de beste vier spelers van mijn land te zijn, met alle respect voor mijn teamgenoten, die, zoals ik al zei, ook buitengewone spelers zijn. Nu is mijn doel om me te concentreren op de rest van dit seizoen en me voor te bereiden om volgend jaar mijn maximale niveau te bereiken."

Selectie Spanje

Voor de Final 8 van de Davis Cup heeft captain Ferrer Alcaraz, Pedro Martinez, Marcel Granollers en Jaume Munar opgeroepen. In de kwartfinales zal Spanje het opnemen tegen Tsjechië en, bij kwalificatie voor de halve finales, tegen Argentinië of Duitsland.