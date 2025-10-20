Jannik Sinner heeft een vervelend besluit voor zijn land genomen. De toptennisser zal later dit jaar niet meedoen aan de Davis Cup Finals in Bologna. Titelverdediger Italië zal daardoor voor eigen publiek zonder hun grote ster op jacht moeten naar een derde titel op rij. Carlos Alcaraz doet namens Spanje wel mee aan het finaletoernooi.

"Jannik Sinner heeft zich niet beschikbaar gesteld", zei de Italiaanse captain Filippo Volandri maandag. "Ik weet zeker dat Jannik snel weer deel zal uitmaken van het team. In de tussentijd kan ik rekenen op een groep die klaarstaat om te vechten en alles te geven voor het blauwe shirt.

Sinner was de afgelopen twee jaar wel van de partij bij de Finals en was bij beide edities de grote uitblinker. Hij had er een groot aandeel in dat Italië in 2023 na een droogte van 47 jaar eindelijk weer eens de beker in de lucht mocht tillen. Sinner en zijn teamgenoten prolongeerden afgelopen jaar de titel door Nederland in de finale te verslaan.

Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli en Andrea Vavassori zullen in Bologna de Italiaanse eer verdedigen. Zij moeten ervoor zorgen dat Italië het eerste land wordt dat in de huidige opzet, die wordt gehanteerd sinds 1972 driemaal achter elkaar de titel weet te winnen. Italië opent het eindtoernooi tegen Oostenrijk.

Carlos Alcaraz wel van de partij

Sinner ontloopt daarmee een nieuwe clash met zijn rivaal Alcaraz. De twee troffen elkaar afgelopen week nog in de finale van de Six Kings Slam, waar Sinner liefst zes miljoen dollar verdiende met de eindzege. Alcaraz, die onlangs de koppositie op de wereldranglijst afsnoepte van Sinner, komt namens Spanje wel in actie in Bologna.

Spanje begint tegen Tsjechië, dat met spelers als Jiri Lehecka, Jakub Mensik en Tomas Machac over flink wat kwaliteit beschikt. De Davis Cup ontbreekt nog op de erelijst van Alcaraz. Hij ging vorig jaar met Spanje in de kwartfinales onderuit tegen Nederland. Dat betekende toen ook direct het pensioen van zijn iconische landgenoot Rafael Nadal.

Davis Cup Finals

In de andere kwartfinales speelt Frankrijk tegen België en staat Argentinië tegenover Duitsland. De Argentijnen schakelden vorige maand Nederland uit. Bij de Duitsers doet wereldtopper Alexander Zverev mee. De Davis Cup Finals zijn van 18 tot en met 23 november.