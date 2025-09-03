Amerikaanse tennisster Amanda Anisimova heeft op de US Open op knappe wijze revanche genomen op Iga Swiatek. De tennisster verloor in de finale van Wimbledon nog met een vernederende 6-0, 6-0 van de Poolse. Nu was Anisimova in twee sets te sterk voor haar tegenstander.

Anisimova was erg sterk en liet Swiatek dit keer niet over zich heen lopen. De twee waren aan elkaar gewaagd. De eerste set won de nummer acht van de wereld met 6-4. In de tweede set kwam ze op 2-0 achterstand, maar daar wist ze goed van terug te komen. Ze domineerde de rest van de tweede set en won die met 6-3.

De 24-jarige was na afloop ook erg trots op haar prestatie. "Het is droom. Heel speciaal om zo terug te komen na Wimbledon. Ik heb mezelf laten zien dat ik het wel kan", zei ze. De Amerikaanse kreeg veel steun van het publiek in New York en nam na de partij uitgebreid de tijd om handtekeningen uit te delen.

Amerikaanse finale

Het is de eerste keer dat Anisimova de halve finale van de US Open bereikt. Het is dus nog mogelijk dat er een Amerikaanse in de finale staat op haar thuistoernooi. Vorig jaar was dat ook het geval. Toen speelde Jessica Pegula de eindstrijd tegen Aryna Sabalenka. De Belarussische ging er met de winst vandoor.

Zij nemen het in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) weer tegen elkaar op in de halve finale. Er is dus kans op een volledig Amerikaanse finale als Pegula en Anisimova allebei weten te winnen.

