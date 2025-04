Gestopte Nederlandse toptennisser moest bekende vader missen bij absoluut hoogtepunt: 'Dat vind ik jammer'

Wesley Koolhof zette na de verloren Davis Cup-finale van vorig jaar een punt achter zijn tenniscarrière. De dubbelspecialist won Wimbledon en was een tijdje de nummer één van de wereld in die discipline, maar doordat hij pas op late leeftijd doorbrak, moest één van zijn grootste fans die mooie momenten missen.

De 35-jarige Koolhof was een echte laatbloeier, want hij vierde de meeste van zijn successen pas na zijn dertigste verjaardag. Hij brak in 2019 definitief door als dubbelspecialist door bij drie masterstoernooien de finale te halen. Dat terwijl het jaar nog op dramatische wijze begon.

Op 28 januari overleed namelijk zijn vader Jurie. Hij goot topsport met de paplepel in bij de tennisser, want Jurie speelde jarenlang als voetballer in de Eredivisie. Hij is vooral bekend door zijn periode bij PSV. Met de Eindhovenaren werd hij in 1986 en 1987 landskampioen. Koolhof overleed aan de gevolgen van kanker en maakte de topjaren van zijn zoon dus nooit mee.

'Dat vind ik jammer'

"Ik vind het jammer dat hij mijn grootste successen nooit heeft meegemaakt", vertelt Koolhof in gesprek met het AD. Hij was samen met mijn moeder mijn grootste fan." De ouders van Koolhof deden alles voor hun zoon, want ze brachten hem overal naar toe en betaalden ook vaak mee.

Koolhof kwam in de jaren na het overlijden van zijn vader pas echt tot bloei als tennisser. Hij won in 2020 de ATP Finals, werd in 2022 de nummer 1 van de wereld en pakte in 2023 de titel op Wimbledon met zijn Britse partner Neal Skupski. Ook was hij in 2022 de beste op Roland Garros in het gemengd dubbelspel.

Dat had hij mede te danken aan de invloed van zijn vader, die altijd bezig was met of Koolhof wel goed voor zijn sport leefde. Hij wilde tenslotte dat zijn zoon alles uit zijn carrière zou halen. De gedachten van Koolhof gingen na het absolute hoogtepunt van zijn loopbaan dan ook naar hem: "Na die finale op Wimbledon dacht ik voor het eerst na een wedstrijd echt aan mijn vader. Ik keek naar boven en zei: bedankt pap."

Davis Cup-team

Koolhof zal niet meer op de tennisbaan te zien zijn, maar dat betekent niet dat hij helemaal verdwijnt uit de sport. Hij wordt namelijk assistent-bondscoach van het Davis Cup-team, waar hij tot vorig jaar nog onderdeel van was. Koolhof wordt daar de rechterhand van Paul Haarhuis.