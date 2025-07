Toptennisser Holger Rune heeft een klein slippertje gemaakt. De 22-jarige Deen stuurde een collega-tennisster berichten die verder gingen dan slechts vriendschappelijk. De getrouwde Russische tennisster (28) biecht haar opvallende reactie toe.

Rune is als nummer negen van de wereld een van de beste tennissers ter wereld. Hij behoort tot het rijtje jonge 20'ers onder absolute wereldtoppers Carlos Alcaraz en Jannik Sinner. De voormalig nummer vier van de wereld blijkt zijn ogen gericht te hebben op een collega-tennisster, terwijl hij zelf een relatie heeft.

Getrouwde speelster

De 28-jarige Russische tennisster Veronika Kudermetova (WTA-41) maakte in een podcast bekend berichten gekregen te hebben van de zes jaar jongere Rune. Ze claimt dat de berichten niet zomaar vriendschappelijk waren. Ze was duidelijk over haar eigen intenties. "Ik heb hem verteld dat ik te oud voor hem ben en dat als hij naar mijn Instagram had gekeken, hij zich gerealiseerd had dat ik getrouwd ben", biecht ze op.

Het gesprek zou volgens Kudermetova - die samen met de Belgische Elise Mertens recent het dubbelspel op Wimbledon won - onlangs hebben plaatsgevonden. Opvallend want Kudermetova is sinds 2017 getrouwd met haar 41-jarige trainer en ex-tennisser Sergei Demekhine. "Hij antwoordde dat het hem speet, en sindsdien groet hij me niet eens meer als we elkaar tegenkomen op toernooien".

Nederlandse vriendin

De actie is extra merkwaardig te noemen als je bedenkt dat Rune zelf ook een relatie heeft. De tennisser die nooit verder kwam dan de kwartfinales van een grandslamtoernooi heeft een relatie met het Italiaans-Nederlandse model Carolina Donzella. Zij zouden vanaf juli 2023 een relatie hebben, al is daar weinig van te zien op elkaars Instagrampagina's.

Rune en Kudermetova bevinden zich momenteel in hetzelfde land om de Canada Open te spelen. Dat is een Masterstoernooi bij zowel de ATP als de WTA en dus is deelname verplicht voor de wereldtop. Gelukkig voor Rune zullen ze elkaar niet tegen komen. De mannen spelen in Toronto, terwijl de vrouwen in Montreal spelen.