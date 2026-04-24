Stefanos Tsitsipas heeft in Madrid een eind gemaakt aan zijn verliesreeks. De gevallen toptennisser verloor drie duels op rij, maar won weer eens in Madrid. "Ik ben uitgeput", bevestigde Tsitsipas na de zege.

Tsitsipas was enkele jaren geleden een absolute toptennisser die in de top tien van de wereld stond en finales van Grand Slams haalde. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2023 en sindsdien is de Griek bezig aan een vrije val. Tsitsipas kende een verschrikkelijk 2025 en startte ook 2026 niet goed. In Miami verloor hij bij de laatste zestien, maar in München en Monte Carlo ging hij er in de eerste ronde uit. Inmiddels is hij op de ATP-rankings gezakt naar een 84e plek onder Nederlanders Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp.

In Madrid kwam er in ieder geval een einde aan de verliesreeks van Tsitsipas. De Griek kwam in de eerste set nog op achterstand tegen Patrick Kypson, de nummer 88 van de wereld. Daarna vocht Tsitsipas zich echter terug. Tot twee keer toe hield hij Kypson van een zege af en moest een tiebreak de set beslissen. De ervaring nam het in die beslissende momenten over bij Tsitsipas. Hij won beide tiebreaks, versloeg Kypson met 2-1 en mag zich in de tweede ronde van het toernooi in Madrid melden tegen Alexander Bublik.

'Ik ben uitgeput'

Na de wedstrijd gaf Tsitsipas aan dat hij enorm opgelucht is dat hij weer eens won, maar dat hij ook uitgeput is door de afgelopen periode. "Ik probeer zo veel dingen en probeer mezelf te verbeteren op allerlei verschillende gebieden. Vorige week zat ik in München maar één punt van de overwinning vandaan. Ik had deze zege echt even nodig.

Tsitsipas heeft het idee dat hij 'meer zelfvertrouwen nodig heeft' en dat krijg je vooral door te winnen is zijn mening. "Overwinningen zijn zo belangrijk, omdat je vertrouwen en geloof in jezelf krijgt. Het geloof dat je het nog steeds in je hebt. Dat gevoel wil je hebben als je die baan opstapt", krijgt Tsitsipas steeds meer geloof in de toekomst.