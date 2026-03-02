Stefanos Tsitsipas staat al langer bekend als iemand die controverse niet schuwt. De afgelopen dagen kreeg de Griekse tennisser opnieuw veel over zich heen door zijn opmerkelijke uitspraken. Hij zou namelijk veel liever in Azië tennissen dan in Zuid-Amerika. Daags na het incident spreekt Tsitsipas zich voor het eerst uit over de situatie.

De carrière van Stefanos Tsitsipas zit al een tijdje in het slop. Het voormalig toptalent, die ooit zelfs derde stond op de wereldranglijst, is na een rits aan tegenvallende resultaten afgezakt naar de 43ste plek. Afgelopen week baarde hij opzien door een opmerkelijke ontboezeming.

Kritiek

De 27-jarige tennisser meldde namelijk in een opvallend open bericht dat hij liever in Azië tennist dan in Zuid-Amerika. Dat heeft alles te maken met het geld dat er te verdienen valt in het Oosten. Het leidde tot een karrenvracht aan kritiek op Tsitsipas, vooral doordat mensen het als aanval op het continent zagen. Daarom voelde hij zich enkele dagen later genoodzaakt om er op te reageren.

In een lange story op zijn eigen Instagram reageert de gevallen Griek voor het eerst op alle ophef van de laatste tijd. "De afgelopen dagen heb ik veel discussie gezien over opmerkingen die ik maakte over het plannen van toernooien en startgelden, dus ik wil de zaken op een eenvoudige en eerlijke manier verduidelijken", opent Tsitsipas.

"Allereerst speel ik heel graag in Zuid-Amerika", meent de meervoudig Grand Slam-finalist. "De passie van de fans daar is bijzonder en ik heb veel respect voor de toernooien en de tenniscultuur in die regio. Mijn opmerkingen waren nooit een klacht en nooit bedoeld als kritiek."

Verschil in inkomsten

De grootste reden is dus vooral het verschil in inkomsten tussen het afwerken van toernooien op beide werelddelen. "Op de ATP Tour hebben spelers, afgezien van prijzengeld, zeer beperkte mogelijkheden om hun carrière financieel te ondersteunen", vervolgt een zeer open Tsitsipas. "De realiteit is dat ATP 250- en ATP 500-evenementen vaak de enige mogelijkheden zijn waar startgelden bestaan. Daarom worden planningsbeslissingen soms beïnvloed door die factoren."

i De reactie van Stefanos Tsitsipas © Instagram @stefanostsitsipas98

'Grote waardering'

"Ik beantwoordde gewoon een vraag over waarom mijn kalender er soms zo uitziet", licht hij toe. "Ik legde iets uit dat algemeen bekend is binnen het professionele tennis, en uitte geen negativiteit jegens een land of toernooi. Ik heb grote waardering voor elke plek waar ik wedstrijden speel en ik hoop in de toekomst ook in veel verschillende regio's van de wereld te spelen", besluit een getergde tennisser.

Verenigde Staten

De focus van de Griek gaat nu weer op positievere zaken. Hij is in volle voorbereiding voor twee belangrijke toernooien in de Verenigde Staten, die worden afgewerkt op hardcourt. Deze maand staan er met Indian Wells en de Miami Open twee roemruchte toernooien op het programma. Bovendien kan er aardig wat geld worden binnengehaald.