Stefanos Tsitsipas leek lange tijd op weg om zijn naam in de historie van de tenniswereld te zetten, maar de Griek zit sinds zijn tweede en laatste Grand Slam-finale in 2023 in een vicieuze cirkel. Na zijn dramatische jaar 2025 is 2026 zo mogelijk nog slechter onderweg. Na een pijnlijke uitschakeling op Tweede Paasdag is hij definitief 'toptennisser-af'.

Hoe snel een jaar kan gaan, bewijst Tsitsipas. Vorig jaar kende hij door blessures en bijbehorende vormcrises al een slecht jaar, maar haalde hij op de Monte Carlo Masters nog wel de kwartfinales. Hij was toen nog de nummer 6 van de plaatsingslijst en de nummer 8 van de wereld. Spoel een jaar verder en de 27-jarige Tsitsipas moet een enorm bittere pil slikken. Hij is nu voor het eerst in meer dan zeven jaar uit de top-vijftig van de wereld gevallen.

Duikeling op de ranglijst

Tsitsipas gaf alles wat hij had in de eerste ronde van het Masters-toernooi tegen de Argentijn Francisco Cerundolo, maar kwam simpelweg tekort: 7-5, 6-4. Daardoor vloog de Griek, voorheen de nummer drie van de wereld, al uit het toernooi en is hij de 190 punten van vorig jaar kwijt. Dat zorgt ervoor dat de geplaagde Griek een duikeling van liefst zeventien plekken maakt op de wereldranglijst.

Plek 65 van de wereld

Hij staat met 805 punten op zijn naam momenteel op plek 65 van de wereld, onder bijvoorbeeld de Nederlandse toptennissers Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp. Het gat naar de top-vijftig is nu al bijna honderd punten en zijn positie in de top-65 is nog allerminst zeker. Tientallen concurrenten kunnen hem de komende dagen nog inhalen, voordat de officiële ranking volgende week maandag bekend wordt gemaakt.

Cerundolo

Zijn als zestiende geplaatste tegenstander Cerundolo staat op de voor hem hoogste positie tot nu toe: virtueel achttiende. Hij mag het in de tweede ronde opnemen tegen de Tsjech Tomas Machac, die ongeplaatst is in Monaco, net als de gevallen Tsitsipas. De jongere broer van Francisco, Juan Manuel Cerundolo, zit ook nog in het toernooi van Monte Carlo. Hij kwam via de kwalificaties door en speelt in de eerste ronde tegen thuisspeler Vacherot.