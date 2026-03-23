Paula Badosa behoorde ooit tot de top van de tenniswereld, maar glijdt steeds verder weg. De Spaanse toptennisster staat inmiddels op de rand van de top-100 en slaakt een grote hartenkreet na haar zoveelste vroege uitschakeling, dit keer in Miami. Ze loopt over van de emoties.

"Angst, die verdomde angst. Wat is het vreselijk. Soms heb ik het gevoel dat ik de stemmen in mijn hoofd niet kan beheersen. De emoties zijn overweldigend en ik heb het gevoel dat ik ga ontploffen. Twijfels grijpen me aan en ik voel me verloren in een zee van emoties", begint ze in een uitgebreide post op haar Instagram-stories naar haar ruim 1,3 miljoen volgers. "Er zijn dagen dat ik me sterk genoeg voel, en andere dagen dat de berg te hoog is. En ik vraag me af of ik het wel ga redden."

'Pijn omzetten in kracht'

De mensen die vervolgens na bovenstaande woorden denken dat de pas 28-jarige tennisster stopt of in ieder geval afstand neemt, komt ondanks de heftige woorden bedrogen uit. De voormalig nummer twee van de wereld en winnares van vier WTA-titels gaat door. "Ik denk wel dat ik het ga redden. Want als er iets is dat me definieert, is het dat ik altijd weer opsta. Pijn omzetten in kracht, toch?"

'Ik wil herinnerd worden'

Deze keer moet het anders zijn, zegt Badosa, die de afgelopen jaren geregeld haar emoties met de wereld deelde na blessures en openlijke twijfels over haar kunnen. "Eén ding weet ik zeker: ik zal altijd mijn uiterste best doen. Ik zal doen wat ik kan, ook al ben ik nog lang niet op mijn best, maar ik weet ook dat die versie nog steeds in me zit. Ik zal niet herinnerd worden om de meeste titels, maar ik wil herinnerd worden om deze momenten. Om te laten zien dat Paula het aankon."

'Ik blijf doorgaan'

"Daarom ben ik hier nog steeds, omdat ik opnieuw ga bewijzen dat ik dit kan overwinnen", besluit ze. "Het zal heel zwaar worden, maar ik beloof dat ik doorzet tot het me lukt. En zelfs als het nu even niet meezit, en er duizend meningen zijn... ik blijf doorgaan."