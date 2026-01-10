Het was een zwaar jaar voor toptennisser Stefanos Tsitsipas (27). Zijn relatie met toptennisster Paula Badosa ging (opnieuw) uit en door rugklachten zakte hij weg op de ranglijst. Maar 2026 begint hoopvol: de Griek heeft een nieuwe vriendin. En jawel: ze heeft een tennisachtergrond.

Slechts enkele maanden na de breuk met de Spaanse Badosa heeft Stefanos Tsitsipas een nieuwe liefde gevonden: tennisster Kristen Thoms. Ze is een 28-jarige Amerikaanse die jarenlang over de wereld trok om aan (kleine) toernooien mee te doen.

Thoms heeft de droom om prof te worden inmiddels opgegeven. Van haar zijn er geen recente resultaten te zien op de websites van de bonden WTA en ITF. Tot juni 2016 was ze wel actief in het vrouwentennis.

Video

De tennisser deelde een video op social media met beelden van hun vakantie in Namibië, waarmee de relatie officieel werd bevestigd.

Stefanos Tsitsipas genoot van een zeer bijzondere kerstreis naar Namibië, die een diepe indruk op hem achterliet. De passie van de Griek voor het documenteren van zijn reizen met diepgaande reflecties en spectaculaire video's is welbekend. Dit keer diende de video niet alleen om de spectaculaire landschappen en zijn activiteiten te tonen, maar ook om zijn nieuwe vriendin te introduceren.

Kristen Thoms

Kristen Thoms, 28 jaar oud, had een succesvolle carrière in het universiteitstennis en nam deel aan professionele toernooien. Ze stopte echter jaren geleden en richtte zich op een carrière als model en influencer.

De Griek Stefanos Tsitsipas en de Spaanse Paula Badosa hadden twee jaar lang een liefdesrelatie, maar in juli 2025 gingen ze definitief uit elkaar, vlak na Wimbledon. De breuk werd enkele maanden later bevestigd.

Moeder

De moeder van de Griek sprak over de breuk tussen de twee. “De breuk met Paula Badosa was ook niet gemakkelijk. Het was een interessante relatie. Het was geen gewone relatie, omdat het een langeafstandsrelatie was. En beiden begonnen deze relatie geblesseerd en met fysieke problemen. Toen ze begonnen te daten, kon Paula helemaal niet spelen vanwege een rugblessure”, aldus Julia Salnikova, de moeder van Stefanos Tsitsipas.

De Griek, momenteel nummer 34 op de ATP-ranglijst, bereidt zich voor op deelname aan de Australian Open. Het toernooi in Melbourne vindt plaats van 18 januari tot 1 februari. De tennisser heeft tot nu toe nog geen Grand Slam-toernooi gewonnen.