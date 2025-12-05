Een van de meestbesproken tenniskoppels van de laatste jaren is Stefanos Tsitsipas en Paula Badosa. De Griekse en Spaanse spelers hebben gedurende twee periodes het met elkaar geprobeerd, maar zijn sinds de zomer van 2025 uit elkaar. De moeder van Tsitsipas doet nu een boekje open over de relatie.

De tenniswereld was dol op de romance tussen de twee. Er werd zelfs een gecombineerde naam voor ze bedacht: Tsitsidosa. Wie weet komen ze nog voor een derde keer bijeen, al zit moeder Julia Tsitsipas daar schijnbaar niet op te wachten.

Gecompliceerd

Tegen Telegraf zegt ze: "Hun relatie was van het begin tot het eind gecompliceerd. Ze leidde hem af van het tennis. En de relatiebreuk kwam keihard bij hem aan. Ik was zelf ook een proftennisser. Ik dacht dat tennisspelers niet zo emotioneel horen te reageren."

Ze gaat door: "Hun relatie was niet alledaags, niet normaal. Ze hadden een relatie op lange afstand. Ze begonnen aan hun relatie terwijl ze nog in zak en as zaten door blessures. Paula was inactief op dat moment. En er was echt geen mogelijkheid dat Stefanos met zijn loopbaan zou stoppen omwille van hun liefde."

'Heter dan ooit'

De twee volgen elkaar niet meer op hun socials en post met foto's waarin beiden voorkomen zijn vakkundig gewist. In november vierde Badosa haar 28e verjaardag. Ze kreeg van haar vriendinnen een lint met de tekst: "28 jaar en nog een 10 waard". Op haar verjaardagstaart stond: "Ouder, wijzer en heter dan ooit."

Tsitsipas en Badosa zouden een gemengd dubbel vormen bij de US Open. Toen het tijd was om de aanmeldingen om te zetten in een definitieve inschrijving, besloten ze vanwege de breuk daar vanaf te zien. Het was overigens ook maar de vraag of Badosa überhaupt op tijd fit was geweest voor het evenemen. De Spaanse had een rugblessure en trok zich daardoor terug voor de toernooien van Washington en Montreal.