Gevallen toptennisster doet boekje open over 'ondraaglijke pijn': 'Is dit het allemaal waard?'

Caroline Garcia won in 2022 nog de WTA Finals en sloot dat jaar af als nummer 4 van de wereld, maar inmiddels is de Française niet eens meer bij de beste honderd speelsters op de ranglijst te vinden. De tennisster worstelt al tijden met blessures en heeft zich via haar sociale media uitgesproken over de loodzware periode.

Garcia is inmiddels afgezakt naar de 130ste plaats op de wereldranglijst. Ze speelde dit jaar negen partijen en verloor er liefst zes van. Dat zijn pijnlijke cijfers voor een speelster die nog niet zo lang geleden bij de besten ter wereld hoorde. De oorzaak is echter duidelijk: Garcia miste een groot deel van vorig seizoen door blessures en doet komende week door een kwetsuur ook niet mee aan het belangrijke toernooi in Rome.

De Française blijkt enorm veel medische ingrepen te hebben ondergaan de afgelopen tijd. Dat maakte ze via een bericht op Instagram bekend. "De laatste tijd was ik bijna helemaal afhankelijk van onstekingsremmers om de pijn in mijn schouder onder controle te houden. Zonder die medicijnen was de pijn ondraaglijk. De afgelopen maanden heb ik corticosteroïden-injecties, plasmabehandelingen en andere ingrepen gehad, alleen maar om te kunnen blijven spelen."

'Zijn we te ver gegaan?'

Die behandelingen zorgen voor veel vragen bij Garcia: "Ik deel dit niet om medelijden te wekken of om ons doorzettingsvermogen te benadrukken. Misschien doe ik het wel voor het tegenovergestelde. Is het de moeite waard om ons lichaam tot zulke extremen te drijven? Is het doorstaan van chronische pijn als veertiger, een gevolg van jarenlang grenzen verleggen, iets om te vieren of zijn we met z'n allen te ver gegaan in de sportwereld?"

"Het is een voorrecht om mijn geld te verdienen als tennisster, daar ben ik dankbaar voor. Maar meedogenloos de grenzen van je lichaam over gaan om competitief te blijven? Misschien is dat een grens die we niet moeten passeren. Misschien zijn veel van de overwinningen die de maatschappij verheerlijkt, het helemaal niet waard", sluit de afgezakte topspeelster af.

Topspeelster

Garcia werd al vanaf jonge leeftijd gezien als een groot talent, maar het duurde even voordat ze doorbrak. Dat gebeurde in 2017 toen ze twee WTA1000-toernooien op haar naam schreef en in het jaar erna was ze zelfs even de nummer 4 van de wereld. De Française zakte daarna weg, maar keerde in 2022 terug in de top.

Ze won de prestigieuze WTA Finals door Aryna Sabalenka in de finale te verslaan, was de beste bij het grote toernooi van Cincinnati en haalde op de US Open voor het eerst de halve finales van een grandslamtoernooi. Ze sloot het jaar daardoor af op de vierde plek van de wereldranglijst, maar sindsdien is het kommer en kwel.

Ook succesvol in dubbelspel

Garcia heeft overigens niet alleen in het enkelspel, maar ook in het dubbelspel grote successen mogen vieren. Ze won samen met landgenote Kristina Mladenovic tweemaal Roland Garros. Het Franse duo wist in 2016 en 2022 voor eigen publiek de titel te pakken.