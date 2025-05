'Ik weet dat hij getrouwd is, maar...': Best betaalde actrice ter wereld ziet in Novak Djokovic haar 'grote verloren liefde'

Novak Djokovic is naar eigen zeggen al lang bevriend met Deepika Padukone, al ver voordat ze de bestbetaalde actrice ooit zou worden met een salaris van bijna 100 miljoen euro per jaar. In Bollywood is ze één van de grootste namen. Hun vriendschap kostte Djokovic bijna zijn huwelijk. Een terugblik op het schandaal rond de Servische toptennisser en de inmiddels 39 jaar oude Padukone, die zelf ook al jaren gelukkig getrouwd is.

De immens populaire Indiase actrice en een van 's werelds mooiste vrouwen, Deepika Padukone, is sinds 2018 al getrouwd met Ranveer Singh, maar ze kan toptennisser Novak Djokovic maar niet vergeten. Hij is, zoals ze zelf toegeeft, haar "grote verloren liefde". Deepika was betoverd door Novak Djokovic en zegt dat ze hun ontmoeting nooit zal vergeten.

'Novak heeft me betoverd'

"Novak betoverde me meteen! Ik weet dat hij een getrouwde man is met kinderen, maar de tijd die ik met hem heb doorgebracht zal ik nooit vergeten. Hij was charmant, aardig en ontzettend grappig. Combineer dat met het zelfvertrouwen van de beste tennisser ter wereld en je snapt waarom geen enkele vrouw hem kan weerstaan. Ik heb nog nooit iemand zoals hem ontmoet! Nole blijft daarom voor altijd mijn grote liefde", aldus de actrice.

Eerste ontmoeting

Djokovic en de Indiase actrice ontmoetten elkaar eind 2014 tijdens de IPTL. Hun ontmoeting zorgde voor veel commotie op sociale media en in de traditionele media. Er werd gesuggereerd dat het tweetal innig met elkaar optrok en dat er "chemie" tussen hen was. In 2015 werden ze samen gefotografeerd in de kleedkamer van Wimbledon, waar Deepika op Novak wachtte om hem te feliciteren. Daar ontmoette ze ook Jelena Djokovic, met wie ze kort sprak. Zij is al jarenlang de vrouw van de Serviër en de moeder van zijn kids.

Huwelijkscrisis

Het jaar daarop werden ze samen gezien bij een NBA-wedstrijd tussen de Los Angeles Lakers en Orlando Magic. Na de wedstrijd ging Deepika naar een van de bekendste restaurants in Los Angeles. Volgens de media brachten ze de avond samen door, wat Jelena woedend maakte en tot een crisis in haar huwelijk met de tennisser leidde.

Djokovic ontkent geruchten

"Novak staat op het punt van scheiden. Jelena realiseerde zich dat de relatie van haar man met Deepika meer was dan vriendschappelijk en dat was de druppel. Ze eiste dat Novak hun bankrekeningen zou scheiden en is bijna klaar om hem te verlaten," schreef de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport destijds. Djokovic ontkende de geruchten snel en zei dat de twee goede vrienden waren.

'Ik moest lachen'

"Ik moest lachen om al die verhalen over Deepika. Ze is een goede vriendin van mijn vrouw en een grote tennisfan, daarom heb je haar misschien een paar keer bij mijn wedstrijden gezien," zei Djokovic destijds. Djokovic overwoog zelfs de Italiaanse krant aan te klagen, maar zag daar uiteindelijk van af. Destijds was Deepika nog relatief onbekend en werd ze omschreven als een "onbekende, langbenige brunette". Nu is ze de best betaalde en populairste actrice in Bollywood.