Victoria Azarenka stoorde zich dinsdag enorm aan haar tegenstandster Iga Swiatek. De Poolse toptennisster vertraagde in de ogen van de Belarussische dusdanig tijdens hun wedstrijd in het Bad Homburg Open, dat het opvallend was. Ze richtte haar frustratie vol op de umpire, die met haar mond vol tanden zat.

De inmiddels 35-jarige Azarenka won ooit de Australian Open en brons op de Olympische Spelen, maar is inmiddels buiten de top-100 van de wereld gevallen. Toch zou haar ervaring - ze speelde bijna 900 wedstrijden op de WTA Tour - haar inmiddels moeten kunnen helpen op de baan. Maar tegen Swiatek liet ze zich gaan. Het was nogal winderig rond het Duitse toernooi op gras. Zelf had ze daar ook last van, maar bij haar tegenstander zag ze er opzet in.

'Elke keer weer!'

Diep in de tweede set, toen de wedstrijd bijna gespeeld was met Swiatek op 6-4, 5-4, hield de Poolse nummer acht van de wereld haar service in. Bij het opgooien ving de tennisbal dusdanig veel wind, dat ze niet kon opslaan. Volgens Azarenka vertraagde ze opzichtig. "Het is altijd hetzelfde verhaal. Zo gauw ze achterstaat in een game, neemt ze haar tijd. En ze gaat zelfs over de tijdslimiet. En jij checkt het niet. Elke keer weer!", schreeuwde ze boos naar de umpire in de stoel aan het net.

Umpire houdt wijselijk haar mond

Met veel misbaar liep ze haar frustratie eruit terwijl Swiatek zich klaarmaakte voor de service. De umpire hield wijselijk haar mond om verdere discussie te voorkomen. De Poolse sloeg de bal vervolgens zo goed, dat Azarenka geen antwoord had. Met een harde 'jazda!' (Pools voor 'kom op') vierde ze het punt. Fans die de wedstrijd keken, waren verdeeld over de actie van Azarenka. Het ene kamp is het met haar eens dat Swiatek 'onsportief' is en vaker zulke streken uithaalt. Het andere kamp vindt dat de Belarussische niet zo moet zeuren en zelf ook op haar eigen services inhield door de wind.

Wimbledon aanstaande

Swiatek en Azarenka bereiden zich op het gras voor op Wimbledon, dat maandag begint in Londen.