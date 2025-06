Umpire weigert verzoek van betrapte toptennisster op Roland Garros: 'Ik zag wel wat je deed'

Iga Swiatek zag donderdag een einde komen aan haar dominantie op Roland Garros. De Poolse titelhoudster verloor in de halve finale van Aryna Sabalenka en tijdens die partij kreeg ze het ook nog aan de stok met de umpire.

Waar alle andere grote graveltoernooien dit jaar over zijn gestapt op het elektronische systeem om te bepalen of een bal in of uit is, wordt er op Roland Garros nog gewoon gewerkt met lijnrechters. Als een speelster het niet met hun beslissing eens is dan kunnen ze vragen aan de umpire om uit de stoel te komen en een definitief oordeel te vellen.

Daar heeft umpire Kader Nouni donderdag tijdens de partij tussen Swiatek en Sabalenka alles van geweten, want bij nagenoeg elke bal die in de buurt van de lijn kwam, werd hij door een van de speelsters uit de stoel geroepen. Bij een 4-2 stand in de tweede set weigerde hij dat echter een keer en dat zorgde voor boosheid bij de Poolse.

'Ik zag wel wat je deed'

Swiatek sloeg een return uit, maar was van mening dat de service van haar Belarussische tegenstander uit was. Nouni vond echter dat de Poolse te lang had gewacht met haar protest en pas bezwaar maakte toen ze zag dat haar eigen bal uitging: "Toen je zag dat jouw bal uitging, ging je pas naar de afdruk. Ik ga niet uit mijn stoel komen. Ik zie de afdruk wel, maar ik kom niet uit mijn stoel. Ik zag wat je deed."

"Ik wist al lang dat die bal uit zou gaan", probeerde Swiatek het nog eens. "Ik zag je wel", reageerde Nouni met een blik alsof hij de Poolse toch echt op iets slechts had betrapt. Toen Swiatek de game even later verloor en op haar bankje plaatsnam voor een korte onderbreking kon ze het niet laten om nog wat te zeggen tegen de umpire: "Dit was niet eerlijk."

Einde aan winstreeks

Swiatek wist ondanks het incident nog wel de tweede set te winnen en bracht de wedstrijd daarmee weer in balans. In de derde set was de tank echter leeg bij de Poolse en won ze geen enkele game meer. Daarmee kwam er een einde aan haar reeks van 26 zeges op rij op Roland Garros. Swiatek had het toernooi in 2020, 2022, 2023 en 2024 gewonnen.

