Gigantisch drama dreigt voor toptennisster in aanloop naar Roland Garros: 'Probeer ermee te dealen'

Emma Raducanu heeft onthuld dat ze kampt met flinke rugproblemen, nadat ze opnieuw geblesseerd raakte in Straatsburg. Dat is slecht nieuws voor de Britse toptennisster, want nu komt Roland Garros voor haar in gevaar.

De voormalige US Open-kampioene had een medische time-out nodig tijdens de tweede set van haar nederlaag tegen Danielle Collins in de tweede ronde. Ze keerde uiteindelijk terug op de baan, maar ze oogde niet op haar gemakt en verloor met 4-6, 6-1, 6-3.

De carrière van Raducanu wordt geteisterd met blessure's sinds haar knappe Grand Slam-overwinning op Flushing Meadows in 2021. Haar meest recente probleem heeft voor bezorgdheid gezorgd in aanloop naar Roland Garros volgende week, waar ze hoopt haar sterke vorm op gravel voort te zetten.

Persconferentie

Een sombere Raducanu gaf tijdens haar persconferentie na de nederlaag tegen Collins een verontrustende update, waarin ze uitlegde dat ze al lange tijd last heeft van ‘intense’ rugkrampen. "Ik voelde het na de eerste ronde", zo zei ze.

"Gisteren probeerde ik ermee te dealen, ik heb behandelingen gehad. Ik was behoorlijk stijf en had pijn. Ik heb eerder rugproblemen gehad. Aan het begin van het jaar was ik er een paar maanden uit vanwege die klachten."

De Britse tennisster is behoorlijk klaar met de blessure's, maar houdt wel hoop. "Ja, het is vervelend en frustrerend. Ik krijg van die spasmes en die zijn vrij heftig en kunnen lang aanhouden. Ik ga gewoon proberen het te verbeteren."

Woedende tegenstander

Na de partij tussen Raducanu en Collins ging het niet alleen over de blessure van de Britse. Haar Amerikaanse tegenstander ging namelijk helemaal door het lint. Collins baarde opzien door flinke woede te richten op een cameraman.

"Ik moet water halen. We zijn aan het wisselen. Je hoeft niet zo dicht bij me te zijn en je hoeft niet bovenop Emma te zitten. Het is buitengewoon ongepast. Het is niet zo moeilijk om ruimte te geven, het spijt me", snauwde Collins naar de cameraman.

Aanpassen

Raducanu accepteerde een wildcard om mee te doen in Straatsburg, omdat dit haar de mogelijkheid gaf om zich aan te passen aan gravel voorafgaand aan Roland Garros. Gravel is namelijk niet haar favoriete ondergrond.

Het blijft afwachten of haar recente blessure roet in het eten zal gooien als het gaat om presteren op Roland Garros.