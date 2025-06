De Nederlandse tennissters weten tegen wie zij het in november opnemen bij de play-offs van de Billie Jean King Cup. Dat heeft de loting van de International Tennis Federation (ITF) donderdag in Londen uitgewezen.

De Nederlandse tennissters treffen Slovenië en India in Groep G. Het Nederlandse vrouwenteam speelt van 14 tot 16 november in het Indiase Bengaluru op hardcourt om een plaats in het kwalificatietoernooi van het landentennis in 2026. Daarvoor moet het groepswinnaar worden. Nederland is bij de play-offs als zevende geplaatst.

De Nederlandse captain Elise Tamaëla is tevreden over de loting. "Het is een prima loting op zich. India heeft wel een thuisvoordeel, maar wij zijn het betere team. Van Slovenië hebben we in november vorig jaar goed gewonnen, dus ik zie zeker kansen. We gaan ons goed voorbereiden en met het team strijden voor de winst. We gaan er alles aan doen om onze plek in de Wereldgroep te behouden", aldus Tamaëla in een persbericht van de tennisbond.

Domper voor Nederlandse toptennisster na beste prestatie ooit in eigen land Suzan Lamens heeft haar uitstekende week op Nederlandse bodem geen positief gevolg kunnen geven. De Nederlandse toptennisster vloog er in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Engelse Nottingham al uit.

Wisselende resultaten

Nederland slaagde er dit jaar niet in een plaats in de finaleronde te bereiken. Het team van Tamaëla ging eerder dit jaar in Den Haag ten onder tegen Groot-Brittannië. De finale vindt plaats in het Chinese Shenzhen.

Vorig jaar won Nederland nog overtuigend van Slovenië. Suzan Lamens en Arantxa Rus - de beste Nederlandse tennissters in het enkelspel - hadden weinig moeite met hun tegenstanders. Arianne Hartono en Demi Schuurs hoefden niet eens meer in actie te komen in het dubbelspel, omdat Nederland al met 3-1 voor stond en niet meer achterhaald kon worden.

Deze vijf Nederlandse tennissers zijn al zeker van deelname aan Wimbledon Het ene Grand Slam-toernooi zit er nét op en de volgende staat alweer voor de deur: vanaf maandag 30 juni is het tijd voor Wimbledon. Er zijn al vijf Nederlandse tennissers zeker van deelname aan het enkelspel.

Wimbledon

Lamens (70e) en Rus (91e) maken zich momenteel op voor Wimbledon. Beide tennissters zijn al zeker van deelname aan het enkelspel. De eerdergenoemde Hartono wil zich, net als Anouk Koevermans, via de kwalificatie het hooftoernooi inwerken.