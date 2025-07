Novak Djokovic staat bekend als een van de grootste tennissers aller tijden. Het had echter niet veel gescheeld of we hadden de Servische toptennisser nooit gekend. Een vriendin van zijn moeder heeft namelijk een schokkende onthulling gedaan over de tijd dat hij nog in de buik zat.

Gabriela Carlucci deelde op haar LinkedIn-profiel het verhaal van haar vriendin Diana Djokovic, de moeder van Novak. Lang geleden kreeg ze van haar te horen dat de tennisser was verwerkt vóór het huwelijk en dat ze aanvankelijk niet zeker wist of ze het baby'tje zou houden, totdat ze het vertelde aan haar, zo bleek later, toekomstige echtgenoot Srdjan Djokovic.

'Hij had niet geboren moeten worden'

Carlucci, een Italiaanse producer en voormalig politica, plaatste op LinkedIn een aantal foto's met Diana, met wie ze al jaren bevriend is. Het is echter vooral het bijschrift wat opvalt. "Diana vertelde me een bijzonder verhaal: Nole had niet geboren moeten worden", zo begint ze.

Carlucci vervolgt door te vertellen hoe haar vriendin de liefde van haar leven vond. "Ze ontmoette Srdjan, Novak's vader, tijdens een skivakantie in Kopaonik, een wintersportresort in het zuiden van Servië. Srdjan was een skileraar en een uitstekende skiër. De twee begonnen een liefdesrelatie en Diana raakte zwanger."

Twijfels

Maar Diana had zo haar twijfels bij die zwangerschap. "Omdat ze altijd een sterke en onafhankelijke vrouw was geweest, vertelde ze het aan Srdjan, maar zei meteen dat ze de zwangerschap zou afbreken als hij het kind niet wilde. Srdjan was echter dolblij dat hij vader zou worden en accepteerde het kind, dat later de grootste tennisser aller tijden zou worden."

Diana komt oorspronkelijk uit Kroatië en verhuisde naar Servië nadat ze Srdjan had ontmoet, die ski-les bleef geven en een sportwinkel runde. Tegelijkertijd werkte ze in een fastfoodrestaurant in hetzelfde toeristengebied, waar ze elkaar ook ontmoetten.

Steun

Ondanks de economische tegenslagen en de obstakels als gevolg van de oorlog in voormalig Joegoslavië, bleef dit stel Novak Djokovic onvoorwaardelijk steunen in zijn sportieve ontwikkeling. Vanaf het moment dat hij op vierjarige leeftijd voor het eerst een racket vasthield, geloofden zij in zijn tennistalent. De rest is geschiedenis...