Novak Djokovic is al jaren een icoon in het tennis, en zijn prestaties blijven maar met het jaar indrukwekkender worden. Deze week heeft de Servische ster een bijzondere mijlpaal bereikt die zijn status als een van de allerbesten in de sport nog eens onderstreept. Toch is het niet alleen een moment om stil te staan, maar ook een herinnering aan de uitdaging die nog voor hem ligt.

Dit jaar zette Djokovic een reeks indrukwekkende prestaties neer. Hij behaalde zijn 100e ATP-titel in Genève en boekte zijn 100e overwinning op zowel Roland Garros als Wimbledon. Deze mijlpalen benadrukken zijn uitzonderlijke carrière en vastberadenheid.

Djokovic blijft geschiedenis schrijven

Maar daar blijft het niet bij. Deze week bereikte Djokovic een nieuwe mijlpaal: zijn 900e week in de Top 10 van de ATP-ranglijst. Deze indrukwekkende periode bestaat uit twee lange reeksen; de eerste liep van maart 2007 tot november 2017, en de tweede loopt sinds juli 2018 onafgebroken door. Tussen die twee periodes was hij slechts 36 weken uit de top 10 gezakt, nadat hij de tweede helft van 2017 had moeten missen vanwege een elleboogblessure.

De 24-voudig Grand Slam-kampioen is hiermee de derde speler ooit die deze mijlpaal bereikt, na Roger Federer (968 weken) en Rafael Nadal (912 weken). Hoewel 900 carrièreweken in de Top 10 van de ATP-ranglijst al ongelooflijk is, wordt het nog indrukwekkender als je de cijfers dieper bekijkt. Van die 900 weken bracht Djokovic bijna de helft door als nummer 1, wat het record is voor de meeste carrièreweken aan de top in zowel de ATP- als de WTA-geschiedenis.

Unieke jacht op 25e Grand Slam

Djokovic’s ultieme doel blijft de jacht op zijn 25ste Grand Slam-titel, waarmee hij het record dat hij momenteel deelt als enige zou verbreken en alleenheerser zou worden in de tennisgeschiedenis. Toch verloopt die missie de laatste jaren niet zonder hobbels. Volgens oud-coach Boris Becker zit de 38-jarige Serviër vol frustratie, vooral omdat jonge talenten als Carlos Alcaraz en Jannik Sinner hem regelmatig in de weg zitten.

Hoewel Djokovic in 2025 drie keer de halve finales van een Grand Slam bereikte, bleef die felbegeerde 25ste titel uit. Becker benadrukt dat Djokovic fantastische toernooien speelt, maar dat de concurrentie moordend is. "Op een goede dag zijn Alcaraz en Sinner beter dan Djokovic op zijn goede dag", stelt de Duitse tennislegende. Terwijl de tijd dringt en Djokovic zich bewust is van zijn leeftijd en de beperkte toernooien die nog voor hem liggen, blijft hij vastberaden om geschiedenis te schrijven.

Topspelers melden zich massaal af

Ondanks zijn vastberadenheid om geschiedenis te schrijven, kiest Djokovic er dit seizoen steeds vaker voor om zijn momenten zorgvuldig te kiezen. Zo meldde hij zich, net als concurrenten Alcaraz en Sinner, af voor het National Bank Open in Toronto om te herstellen van een blessure.

Hoewel dit hem fysiek ten goede komt, beperkt het zijn kansen om cruciale rankingpunten te verdienen en zijn plek in de top 10 te behouden. Het ontbreken van deze grote namen opent de deur voor andere favorieten, maar voor Djokovic maakt het missen van zulke wedstrijden de jacht op records en zijn toppositie op de ATP-ranglijst uitdagender.