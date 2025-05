Grandslamwinnares (31) kapt onverwacht met proftennis: 'Laten we samen dromen'

De Franse toptennisster Caroline Garcia (31) heeft besloten om binnenkort te stoppen met proftennis. De voormalig nummer vier van de WTA-ranking neemt nog wel deel aan het grandslamtoernooi Roland Garros, dat zondag begint.

"Het is tijd om afscheid te nemen", schrijft Garcia op social media. "Na 15 jaar op het hoogste niveau te hebben gespeeld, en meer dan 25 jaar waarin ik vrijwel elke seconde van mijn leven aan tennis heb gewijd, voel ik me klaar om een nieuw hoofdstuk te beginnen. Mijn tennisreis is niet altijd makkelijk geweest."

Grandslamzeges

Haar beste resultaat op de grandslamtoernooien in het enkelspel is een plek in de halve finale bij het US Open 2024. Als dubbelspeelster won ze wel twee grandslams: Roland Garros in 2016 en 2022. Daarnaast won ze in 2022 de WTA Finals, het eindejaarstoernooi met 's werelds beste spelers.

"Maar nu is het tijd voor iets anders. Mijn lichaam en mijn persoonlijke doelen hebben dat nodig", verklaart Garcia. "Toch is het nog niet helemaal voorbij. Ik speel nog een paar toernooien. Het eerste is thuis, op Roland Garros. Mijn 14e deelname op rij. En mijn laatste. Laten we elkaar nog één keer ontmoeten, om samen te dromen en te strijden."

Bedankt

Wanneer ze haar racket definitief opbergt weet ze nog niet. Maar dat moment zit er dus aan te komen. "De komende dagen zal ik meer delen over wat er daarna komt. Maar voor nu wil ik me richten op het ten volle beleven van deze laatste weken als professioneel tennisser. Heel erg bedankt voor jullie steun. Tot snel op de baan", sluit ze af.

Dear tennis,



It’s time to say goodbye.

After 15 years competing at the highest level, and more than 25 years putting pretty much every second of my life into it, I feel ready to start a new chapter.



My tennis journey hasn’t always been easy. Since my early days, tennis has been… pic.twitter.com/6OLuSU4Se3 — Caroline Garcia (@CaroGarcia) May 23, 2025

Uniek spel

"Garcia heeft een uniek spel', zei oud-speelster Marcella Mesker in 2022 tegen de NOS. "Het powertennis bij de vrouwen kennen we al jaren, maar Garcia is anders. Zij neemt altijd vol risico: bij een return staat ze altijd al drie meter voor de baseline. Ook in het ace-klassement staat ze bovenaan. Zulk aanvallend spel, dat zie je zelden bij de vrouwen."