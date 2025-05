Opmerkelijke 'vloek' voor toptennisser: top vijf-speler won nog nóóit op Roland Garros

Het tweede grandslamtoernooi in de vorm van Roland Garros staat voor de deur. Komend weekend begint het prestigieuze graveltoernooi in Parijs. Het wordt een speciaal weekend voor nummer vijf van de wereld Jack Draper, die er nog nooit een wedstrijd won.

In de top tien van de wereld kom je niet zomaar. Maar blijkbaar is één winstpartijtje op Roland Garros niet eens nodig om die mijlpaal te behalen. De 23-jarige Draper behoort tot de beste tennissers ter wereld, maar won nog nooit een wedstrijd op het grandslamtoernooi van Parijs. Vorig jaar verloor hij verrassend van de Nederlandse qualifier Jesper de Jong.

Vloek van Draper

Zondag moet de vloek eindelijk opgeheven worden. Hij speelt in de eerste ronde tegen de Italiaan Mattia Bellucci, nummer 66 van de wereld. "Ik denk dat er een grote kans is dat ik goed speel", vertelt de Brit die vorig jaar wel de halve finale bereikte van de US Open.

'Geen vertrouwen'

"Het is gek, ik heb hier nog nooit een wedstrijd gewonnen, maar ik voel mij goed", vertelt hij verder aan Sky Sports. "Toen ik hier in het verleden speelde, had ik niet echt het gevoel dat ik met vertrouwen het veld op ging of geloofde dat ik het goed kon doen."

"Het was alsof ik er wel was, maar toch ook weer niet. Ik kijk ernaar uit om hier te komen en me echt zelfverzekerd te voelen."

Dat vertrouwen heeft hij nu wel, al blijft gravel een lastige ondergrond. "Gezien de manier waarop ik nu speel, de verbeteringen die ik heb doorgemaakt, mijn stijgende ranking en het vertrouwen dat ik heb, denk ik dat ik een goede kans maak om het goed te doen. Ik kijk uit naar die uitdaging."

Jack Draper op Roland Garros

2023: eerste ronde

Tomás Martín Etcheverry: 6-4 1-0 (opgave)



2024: eerste ronde

Jesper de Jong 7-5 6-4 6-7 (3) 3-6 6-3



2025: eerste ronde

Mattia Bellucci

Nederlanders

Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong vertegenwoordigen Nederland in het mannentoernooi. Bij de vrouwen dingen Arantxa Rus en Suzan Lamens mee om de titel. Lamens maakt haar debuut.