De US Open gooide in aanloop naar de komende editie het toernooi in het gemengd dubbelspel volledig op de schop om ervoor te zorgen dat er een hoop topspelers uit het enkelspel aan mee zouden doen. Dat leek te gaan lukken, maar de organisatie moet vrezen dat het alsnog in een drama eindigt. De deelname van spelers als Jannik Sinner en Carlos Alcaraz lijkt namelijk op het laatste moment erg onzeker.

Normaal gesproken werd het evenement gelijktijdig met de enkelspeltoernooien gespeeld en daardoor deden enkel de dubbelspecialisten mee. Dat wilde de organisatie dit jaar anders doen. Dus werd ervoor gekozen om het gemengd dubbelspel in de week voor het enkelspel te houden, de wedstrijden in te korten en de prijzenpot enorm te vergroten. Dat sorteerde effect, want veel topspelers uit het enkelspel gingen overstag.

De US Open koos er vervolgens voor om het toernooi in te plannen op dinsdag 19 en woensdag 20 augustus. Op de eerste dag worden de achtste finales en kwartfinales gespeeld en een dag later de halve finales en finale. Op 19 augustus begint de sessie al om 17.00 uur Nederlandse tijd en dan is het in New York nog 11.00 uur. Die planning levert echter flink wat problemen op, want op maandag 18 augustus worden pas de finales van het grote toernooi van Cincinnati gespeeld.

Veel toppers nog actief in Cincinnati

Bij de mannen strijden Jannik Sinner en Carlos Alcaraz daar om de titel en zij hebben zich allebei ook ingeschreven voor het gemengd dubbelspel in New York. Bij de vrouwen moeten de halve finales nog gespeeld worden, maar met Iga Swiatek, Elena Rybakina en Jasmine Paolini zijn er nog drie vrouwen in de race die ook deel uitmaken van de deelnemerslijst op de US Open.

Voor die spelers wordt het dus wel heel erg krap om na de finale in Cincinnati op tijd te zijn voor het gemengd dubbelspel. De sessie met de finales bij de mannen en de vrouwen begint daar om 21.00 uur Nederlandse tijd. Het is goed mogelijk dat de finales inclusief prijsuitreikingen zo'n vijf uur in beslag nemen.

Race tegen de klok

Dan zou er voor de spelers nog maar vijftien uur over zijn om van Cincinnati in New York te komen en dan hebben we nog niet eens rekening gehouden met alle mediaverplichtingen na afloop. In die tijd moeten ze dus een afstand van zo'n 1100 kilometer zien te overbruggen en ook lijkt het wel verstandig om nog enkele uren te slapen om te herstellen.

Met de auto kost het waarschijnlijk ruim tien uur om van de ene naar de andere plek te komen dus dat wordt erg krap. Een vlucht tussen beide bestemmingen duurt ongeveer twee uur en lijkt dus meer voor de hand te liggen, maar dat maakt het ook wel weer erg moeilijk om uren achter elkaar te kunnen slapen.

Afmeldingen?

De organisatie van de US Open kan er een beetje rekening mee houden door de finalisten uit Cincinnati later op de dag in te plannen, maar dat zal hooguit een paar uurtjes schelen, waardoor het uitgesloten lijkt dat ze een volledige nacht kunnen slapen.

Hoewel de US Open met veel bombarie alle grote namen aankondigde voor het gemengd dubbelspel, is het dus maar de vraag wat er van de deelnemerslijst overblijft. De deelname van de topspelers aan het enkelspel zal overigens niet in gevaar komen, want die toernooien gaan pas op zondag 24 augustus van start.

Extra probleem voor Sinner

Sinner heeft overigens nog een ander probleem als hij mee wil doen, want hij zag eerder zijn dubbelpartner Emma Navarro zich afmelden voor het toernooi en en moet dus in korte tijd een nieuwe teamgenoot zien te vinden. Het is echter de vraag of hij daar überhaupt nog zin in heeft.