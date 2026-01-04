Nederland is het tennisjaar 2026 niet best begonnen. Op de United Cup verloren onze landgenoten met maar liefst 3-0 van Duitsland in Sydney. Tallon Griekspoor verloor in Australië na een bewogen periode van zijn grote angstgegner.

Op het landentoernooi voor gemengde teams trapte Suzan Lamens af tegen Eva Lys. De Duitse bleek in Sydney veel te sterk voor onze landgenote en zette onze oosterburen met een 6-2, 6-2 zege op voorsprong.

Griekspoor onderuit tegen angstgegner

Dat betekende direct dat Griekspoor, die aan het einde van 2025 onder vuur kwam te liggen door zijn deelname aan een demonstratoernooi in Rusland, zijn wedstrijd moest winnen om een nederlaag voor Nederland af te wenden. Dat beloofde echter niet makkelijk te worden, want voor de elfde keer in zijn loopbaan moest hij het opnemen tegen Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld.

De twee kwamen elkaar de afgelopen twee tennisseizoenen liefst zeven keer tegen en het duurde in 2026 slechts vier dagen voordat ze weer tegenover elkaar op de baan stonden. Hij wist het Zverev in het verleden vaak lastig te maken, maar was deze keer volstrek kansloos: 5-7, 0-6. Het was alweer zijn negende nederlaag in elf partijen tegen de Duitser.

Nederland direct in de problemen

Duitsland had daarmee de zege al binnen, maar om het feest compleet te maken wonnen ze ook nog het afsluitende gemengd dubbelspel. Griekspoor was samen met Demi Schuurs niet opgewassen tegen Zverev en Laura Siegemund: 3-6, 2-6.

In de groepsfase van de teamcompetitie neemt het Duitse team het maandag op tegen Polen, de finalist van vorig jaar. Iga Swiatek, de nummer 2 van de wereld bij de vrouwen, doet mee bij het Poolse team. Nederland speelt woensdag tegen Polen.

De winnaars van de zes groepen van drie, evenals de beste nummer 2 van elk van de drie groepen in Sydney en Perth, gaan door naar de kwartfinales. Duitsland won de United Cup in 2024. Voor Nederland wordt het door de ruime nederlaag erg moeilijk om nog de volgende ronde te halen

Voorbereiding op Australian Open

De United Cup geldt voor veel tennissers als voorbereiding op de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint zondag 18 januari.