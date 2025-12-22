Het Nederlandse Davis Cup-team wist zich dit jaar niet te plaatsen voor het eindejaarstoernooi en het belooft een hele kluif te worden om dat in 2026 wel te doen. Twee Nederlandse toptennissers lijken namelijk geen trek te hebben in het landentoernooi. "De kans dat ik daar in actie kom, is heel erg klein."

In 2024 behaalde Nederland nog dé grote finale van de Davis Cup. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor trokken uiteindelijk aan het kortste eind tegen Italië in de eindstrijd. Het heeft er alle schijn van dat het succesvolle duo van toen, dit seizoen het landentoernooi aan zich voorbij laat gaan.

'Eén lijn'

Nederland speelt haar eerste kwalificatieronde voor de Finals in februari uit tegen India. Griekspoor bedankte vorig seizoen al voor de David Cup-kwalificatie en Van de Zandschulp lijkt dat nu ook te gaan doen, zo onthullen ze beiden bij De Telegraaf. "India is niet om de hoek", verklaart Van de Zandschulp. "De kans dat ik daar in actie kom, is heel erg klein", aldus de speler die sinds 2019 ieder jaar uitkwam voor Nederland in het Davis Cup-toernooi.

Griekspoor denkt op zijn beurt niet aan een terugkeer bij het Nederlandse Davis Cup-team. "De kans dat ik naar India ga, is ongelofelijk klein. Wat mij betreft zitten Botic en ik op één lijn. De keuze om afgelopen seizoen geen Davis Cup te spelen was een goede." Het gat wat Griekspoor en Van de Zandschulp achterlaten bij Nederland kan door Paul Haarhuis gedeeltelijk worden opgevuld door Jesper de Jong, maar de bondscoach zal vermoedelijk ook een wat onbekendere naam nodig gaan hebben.

'Ik zou het zo weer doen'

Griekspoor lag de afgelopen tijd nog onder vuur. De nummer 25 van de wereld speelde een omstreden toernooi in Rusland, waarna hij veel boze reacties kreeg, waaronder van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken.

De toptennisser reageerde voor het eerst op alle commotie. "Ik weet wat er gaande is", zo begon Griekspoor. "Natuurlijk heb ik overwogen niet mee te doen. Dit was een aanbieding waar ik geen nee tegen kon zeggen. Ik heb nog zes tot acht jaar om mijn geld te verdienen. Dit in combinatie met dat mijn vriendin Russisch is, heb ik het besloten te doen. Ik zou het zo weer doen."

Raemon Sluiter

Ook Van de Zandschulp beleefde een bijzondere tijd. De nummer 77 van de wereld ging namelijk in zee met succescoach Raemon Sluiter. Hij had eerder onder meer Kiki Bertens onder zijn hoede. Het duo gaf aan vooral te willen werken aan spelplezier en aan een aanvallende speelstijl.