Het gaat hard met de tennissende tiener João Fonseca. De 19-jarige Braziliaan won afgelopen weekend het toernooi in Bazel en staat al 24e op de ATP-ranking.

In de finale van het ATP-toernooi in Bazel rekende Fonseca af met Alejandro Davidovich Fokina: 6-3 6-4. Het is zijn tweede titel van het jaar, nadat in februari de graveltitel in Buenos Aires door hem werd opgetild.

In Argentinië ging het om een ATP-250 toernooi, in Bazel betrof het een ATP-500 evenement. Het was dus een primeur voor de Braziliaan, die tijdens Roland Garros al door de Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor werd bestempeld als 'de volgende naam na Carlos Alcaraz en Jannik Sinner.'

Moeder geeft een zoen

Na de eindzege in Zwitserland kwamen zijn ouders de baan op om een feestje te vieren. De Braziliaanse vlag werd uitgevouwen en moeder Roberta gaf hem, terwijl beiden hurkten, een kus.

João Fonseca’s mom kissing his cheek for a family trophy photo



His reaction 😭😭😭😭



pic.twitter.com/7v0gFWPVI4 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 26, 2025

Maar daar reageerde Fonseca niet zo enthousiast op. Zijn gezicht betrok, alsof hij net iets vies had gegeten, en hij liet verbaal weten dat die zoen wat hem betreft niet had gehoeven. Wel kwam er ook een lach bij hem en zijn moeder tevoorschijn, zodra ze het moment afbraken en weer overeind kwamen.

Rijke vader

Op alle vier grandslamtoernooien overleefde Joao Fonseca in 2025 minstens de eerste ronde. Hij is de hoogstgenoteerde tiener op de ATP-ranking.

Fonseca stond begin dit jaar op de Australian Open pas op zijn eerste grandslamtoernooi. Hij won in december 2024 de finale van de Next Generation ATP Finals door te winnen van Learner Tien, een groot talent uit Amerika. Zijn ouders zijn zeer vermogend. Vader Christiano Fonseca is de baas van investeringsmaatschappij IP Capital Partners.